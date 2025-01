Продажи пива и пивных напитков в Японии в 2024 году упали на 3%

Новости

Токио, 16 января (Jiji Press). По оценкам четырёх крупнейших пивоваренных компаний, опубликованным 16 января, продажи пива и пивных напитков в Японии в 2024 году упали примерно на 3 процента по сравнению с предыдущим годом, падение продолжается второй год подряд.

Снижение было обусловлено падением продаж алкогольных напитков «третьего вида», напоминающих пиво, и низкосолодовых квазипивных продуктов хаппосю из-за пересмотра налога на спиртные напитки в октябре 2023 года и роста цен.

Продажи пива выросли на 5% благодаря растущему спросу со стороны ресторанов и снижению налогов. Доля пива в общем объеме продаж пива и квазипива впервые за 17 лет превысила 55%.

В натуральном выражении продажи Suntory Spirits Ltd. упали на 3%, а Kirin Breweries Co. – на 2%, в то время как продажи Sapporo Breweries Ltd. остались на прежнем уровне. В стоимостном выражении продажи Asahi Breweries Ltd. упали на 3%.

