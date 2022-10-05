Северная Корея запускает ракету над Японией: система экстренного оповещения J-Alert задействована впервые после 2017 года

Около 7:29 утра 4 октября правительство выпустило «информацию о гражданской обороне» с использованием общенациональной системы экстренного предупреждения (J-Alert), заявив, что «похоже, Северная Корея запустила баллистическую ракету». Система J-Alert была задействована впервые за пять лет с сентября 2017 года.

На пресс-конференции утром 4 октября генеральный секретарь кабинета министров Мацуно сообщил, что ракета, как полагают, прошла над регионом Тохоку, пролетела в общей сложности более 4000 километров и упала в Тихом океане за пределами исключительной экономической зоны Японии (ИЭЗ).

J-Alert – это информационная система, которая мгновенно передаёт сообщения о чрезвычайных ситуациях, включая информацию о запусках баллистических ракет, а также о землетрясениях, цунами, извержениях вулканов и т. д. местным органам власти и жителям по всей стране. С помощью спутников связи и автоматического включения муниципального административного радио, кабельного вещания и т. д. информация о чрезвычайных ситуациях доводится до людей с помощью сирен и радиопередач.

Систему начали использовать в некоторых районах с 2007 года, а в 2011 году почти все местные органы власти в Японии завершили установку оборудования. Приводим основные оповещения, которые распространяли с помощью этой системы.

Основные случаи использования J-Alert до октября 2022 г.

Февраль 2010 г. Оперативные предупреждения о цунами и рекомендации для действий в случае цунами, вызванного землетрясением в Чили. Март 2011 г. Предупреждение о сильном цунами объявлено после Великого восточно-японского землетрясения Декабрь 2012 г. Информация о пусках ракет Северной Кореей распространялась в префектуре Окинава Февраль 2016 г. Объявление о запуске ракет Северной Кореей. Страна утверждает, что запустила спутник «Кванмёнсон» Август 2017 г. Информация о ракетных пусках Северной Кореи была направлена в 12 префектур в северной и восточной части Японии. Ракета «Хвасон-12» прошла над Японским архипелагом и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Октябрь 2022 г. Объявление о запуске ракет Северной Кореей. «Хвасон-12» прошла над Японским архипелагом и упала в Тихом океане в 2200 км к востоку от мыса Эримо.

По заявлению правительства, J-Alert будет использоваться, когда существует вероятность того, что баллистическая ракета может упасть на территорию Японии или пройти через неё. В этом году Северная Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря, но на этот раз, как считают, что это была баллистическая ракета средней дальности, которая прошла над Японским архипелагом.

Когда издаётся оповещение J-Alert, жителей просят эвакуироваться в близлежащие здания или под землю. Также приостанавливают движение общественного транспорта. На этот раз железные дороги на Хоккайдо и в регионе Тохоку приостановили работу примерно на 20 минут после объявления, а компания JR Hokkaido приостановила движение некоторых поездов.

Фотография к заголовку: Жители Южной Кореи смотрят кадры испытания баллистической ракеты Северной Кореей по телевизору в Сеуле, 25 сентября 2022 г. (AFP)

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