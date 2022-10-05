Северная Корея запускает ракету над Японией: система экстренного оповещения J-Alert задействована впервые после 2017 года

Северная Корея запускает ракету над Японией: система экстренного оповещения J-Alert задействована впервые после 2017 годаОбщество Политика
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На пресс-конференции утром 4 октября генеральный секретарь кабинета министров Мацуно сообщил, что ракета, как полагают, прошла над регионом Тохоку, пролетела в общей сложности более 4000 километров и упала в Тихом океане за пределами исключительной экономической зоны Японии (ИЭЗ).
J-Alert – это информационная система, которая мгновенно передаёт сообщения о чрезвычайных ситуациях, включая информацию о запусках баллистических ракет, а также о землетрясениях, цунами, извержениях вулканов и т. д. местным органам власти и жителям по всей стране. С помощью спутников связи и автоматического включения муниципального административного радио, кабельного вещания и т. д. информация о чрезвычайных ситуациях доводится до людей с помощью сирен и радиопередач.
Систему начали использовать в некоторых районах с 2007 года, а в 2011 году почти все местные органы власти в Японии завершили установку оборудования. Приводим основные оповещения, которые распространяли с помощью этой системы.
Основные случаи использования J-Alert до октября 2022 г.
|Февраль 2010 г.
|Оперативные предупреждения о цунами и рекомендации для действий в случае цунами, вызванного землетрясением в Чили.
|Март 2011 г.
|Предупреждение о сильном цунами объявлено после Великого восточно-японского землетрясения
|Декабрь 2012 г.
|Информация о пусках ракет Северной Кореей распространялась в префектуре Окинава
|Февраль 2016 г.
|Объявление о запуске ракет Северной Кореей. Страна утверждает, что запустила спутник «Кванмёнсон»
|Август 2017 г.
|Информация о ракетных пусках Северной Кореи была направлена в 12 префектур в северной и восточной части Японии. Ракета «Хвасон-12» прошла над Японским архипелагом и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо.
|Октябрь 2022 г.
|Объявление о запуске ракет Северной Кореей. «Хвасон-12» прошла над Японским архипелагом и упала в Тихом океане в 2200 км к востоку от мыса Эримо.
По заявлению правительства, J-Alert будет использоваться, когда существует вероятность того, что баллистическая ракета может упасть на территорию Японии или пройти через неё. В этом году Северная Корея неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря, но на этот раз, как считают, что это была баллистическая ракета средней дальности, которая прошла над Японским архипелагом.
Когда издаётся оповещение J-Alert, жителей просят эвакуироваться в близлежащие здания или под землю. Также приостанавливают движение общественного транспорта. На этот раз железные дороги на Хоккайдо и в регионе Тохоку приостановили работу примерно на 20 минут после объявления, а компания JR Hokkaido приостановила движение некоторых поездов.
Фотография к заголовку: Жители Южной Кореи смотрят кадры испытания баллистической ракеты Северной Кореей по телевизору в Сеуле, 25 сентября 2022 г. (AFP)
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