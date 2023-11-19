Система партнёрства как альтернатива однополым бракам в Японии: к июню 2023 года её ввели 328 местных органов власти с охватом населения более 70%

С момента, когда в токийских округах Сибуя и Сэтагая в ноябре 2015 года была учреждена «система партнёрства», которая официально признает пары сексуальных меньшинств (ЛГБТК), прошло восемь лет. На сегодняшний день эту систему внедрили более 300 муниципалитетов по всей стране.

Согласно совместному опросу, проведенному токийским районом Сибуя и НКО Nijiiro Diversity, по состоянию на 28 июня 2023 года количество местных органов власти, внедривших систему партнёрства, составляет 328. До июня 2022 года систему внедрили 219 местных органов власти, а в прошлом году их число увеличилось более чем на 100, и в результате охват населения составил 70,9%. Количество выданных «сертификатов о партнёрстве» (количество регистраций партнёров) на 31 мая составило 5171.

Система партнёрства создана для признания пар как имеющих «отношения, эквивалентные браку», и в рамках этой системы по заявлению однополых пар, живущих вместе, выдаются сертификаты. Получив такой сертификат, они смогут получать те же административные услуги, что и члены семьи – например, подать заявление на получение муниципального жилья.

В апреле 2022 года систему внедрили более 200 местных органов власти, а в ноябре того же года её ввела префектура Токио с населением 14 миллионов человек, и движение за внедрение этой системы распространилось по всей стране.

Брак между однополыми парами в Японии не признаются, и систему партнёрства можно рассматривать как попытку местных органов власти компенсировать часть неудобств, связанных с этой ситуацией.

В 2019 году однополые пары подали иск в пять районных судов по всей стране, утверждая, что непризнание однополых браков противоречит Конституции, которая гарантирует свободу брака и равенство перед законом. В июне 2021 года Окружной суд Фукуоки вынес пять решений первой инстанции, однако относительно неконституционности закона мнения разделились – суды в Саппоро и Нагое приняли решение о неконституционности, в Осаке он признан соответствующим Конституции, а в Токио и Фукуоке декларировали и «неконституционность ситуации».

Фотография к заголовку: Адвокаты держат бумаги с такими словами, как «Признание неконституционности», написанные в ответ на решение Окружного суда Нагои по иску об однополых браках, 30 мая 2023 г., район Нака, Нагоя (Jiji Press)

Статьи по теме