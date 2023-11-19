Система партнёрства как альтернатива однополым бракам в Японии: к июню 2023 года её ввели 328 местных органов власти с охватом населения более 70%Политика Общество
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Согласно совместному опросу, проведенному токийским районом Сибуя и НКО Nijiiro Diversity, по состоянию на 28 июня 2023 года количество местных органов власти, внедривших систему партнёрства, составляет 328. До июня 2022 года систему внедрили 219 местных органов власти, а в прошлом году их число увеличилось более чем на 100, и в результате охват населения составил 70,9%. Количество выданных «сертификатов о партнёрстве» (количество регистраций партнёров) на 31 мая составило 5171.
Система партнёрства создана для признания пар как имеющих «отношения, эквивалентные браку», и в рамках этой системы по заявлению однополых пар, живущих вместе, выдаются сертификаты. Получив такой сертификат, они смогут получать те же административные услуги, что и члены семьи – например, подать заявление на получение муниципального жилья.
В апреле 2022 года систему внедрили более 200 местных органов власти, а в ноябре того же года её ввела префектура Токио с населением 14 миллионов человек, и движение за внедрение этой системы распространилось по всей стране.
Брак между однополыми парами в Японии не признаются, и систему партнёрства можно рассматривать как попытку местных органов власти компенсировать часть неудобств, связанных с этой ситуацией.
В 2019 году однополые пары подали иск в пять районных судов по всей стране, утверждая, что непризнание однополых браков противоречит Конституции, которая гарантирует свободу брака и равенство перед законом. В июне 2021 года Окружной суд Фукуоки вынес пять решений первой инстанции, однако относительно неконституционности закона мнения разделились – суды в Саппоро и Нагое приняли решение о неконституционности, в Осаке он признан соответствующим Конституции, а в Токио и Фукуоке декларировали и «неконституционность ситуации».
Фотография к заголовку: Адвокаты держат бумаги с такими словами, как «Признание неконституционности», написанные в ответ на решение Окружного суда Нагои по иску об однополых браках, 30 мая 2023 г., район Нака, Нагоя (Jiji Press)
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