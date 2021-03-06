Итоги месяца: февраль 2021

Japan Timeline

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Продление в 10 префектурах страны, включая столичную, режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, отставка председателя Огранизационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро и другие события февраля 2021 года в Японии.

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Из-за скандала по поводу посещения в ночные часы одного из клубов в Токийском районе Гиндза в то время, когда в связи с коронавирусом объявлено чрезвычайное положение, в отставку с поста депутата Палаты общин ушел бывший заместитель генерального секретаря парии Комэй Тоояма Киёхико (51 год). Между тем в Либерально-демократической партии стало известно, что заместитель министра образования Таносэ Тайдо (46 лет) и зампредседателя комитета по парламентским делам Ооцука Такаси (56 лет) в другое время посетили ночной клуб вместе с бывшим председателем Комиссии по национальной безопасности Мацумото Дзюном. В соответствии с рекомендацией, все трое покинули партийные ряды.

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В связи с распространением коронавируса нового типа правительство Японии приняло решение подлить до 7 марта срок действия чрезвычайного положения в 10 префектурах, включая столичную, сделав исключение только для префектуры Тотиги.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило о том, что программа-приложение COCOA для предупреждения о возможных близких контактах с инфицированными коронавирусом лицами в версии для смартфонов на операционной системе «Андроид» не делала соответствующих предупреждений о контактах с третьей декады сентября прошлого года.

Депутат Палаты советников Парламента Японии Каваи Анри (47 лет), в отношении которой суд вынес постановление о виновности в связи с нарушением Закона о выборах на общественные должности (подкуп и др.) во время предвыборной кампании выборов в Палату советников в июле 2019 года, вышла из состава Либерально-демократической партии и сняла с себя депутатские полномочия. Она не стала оспаривать судебное решение, и 5 февраля суд окончательно утвердил вердикт о ее виновности.

Поправки в Закон об особых мерах реагирования на распространение коронавируса нового типа, Закон об инфекционных заболеваниях и Закон о карантине были окончательно утверждены Палатой советников Парламента Японии. Они начали действовать 13 февраля. Поправки в Закон об особых мерах дополняют закон положением о «приоритетности мер по предотвращению распространения». В условиях объявленного чрезвычайного положения губернаторы префектур наделяются полномочиями отдавать распоряжения предприятиям о временном прекращении либо сокращении часов работы и налагать на нарушителей штрафы на сумму до 300 тыс. йен.

5

Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи опубликовало по итогам опроса данные о среднем бюджете домохозяйств за 2020 год (с января по декабрь). Потребительские расходы домохозяйства (из двух и более человек) составили 277.926 йен, в сравнении с предшествовавшим годом сократившись в реальном выражении с поправкой на инфляцию на 5.3%. Из-за влияния, оказанного распространением коронавируса, падение оказалось самым большим с 2001 года – за все время наличия сопоставимых статистических данных.

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В водах у островов Сэнкаку, административно входящих в территорию города Исигаки префектуры Окинава, обнаружено вторжение в японские территориальные воды двух патрульных судов Береговой охраны Китая. Поскольку китайские суда предприняли попытку сближения с японскими рыболовными судами, патрульное судно Управления береговой охраны Японии приняло меры по обеспечению безопасности рыболовных судов и потребовало, чтобы китайские суда покинули японские территориальные воды. После вступления в силу в Китае «Закона о Береговой охране», в котором ясно прописано использование судами этого ведомства оружия, вторжения в японские территориальные воды у островов Сэнкаку продолжились, и в текущем году до 22 февраля такого рода инциденты произошли 9 раз.

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В водах у мыса Асидзури префектуры Коти произошло столкновение подводной лодки «Сорю» Морских сил самообороны Японии с частным торговым судном. В результате три члена экипажа субмарины получили легкие травмы.

9

На основании Закона о лекарственных препаратах и медицинском оборудовании администрация префектуры Фукуи издала распоряжение о приостановке на 116 суток с 10 февраля по 5 июня работы фармацевтической компании «Кобаяси како», а также об улучшении практики ее деятельности. Распоряжение было отдано в связи со скандалом по поводу реализации компанией средств от кожных и других заболеваний, содержащих компонент усыпляющего действия. Это самое продолжительное штрафное прекращение работы на основании данного закона.

10

Автомобилестроительная компания Toyota скорректировала свой прогноз консолидированной чистой прибыли (по международным стандартам) за финансовый год, завершающийся в марте 2021-го, до 1 трлн 900 млрд йен (предыдущий прогноз составлял 1 трл 420 млрд йен). Операционная прибыль была увеличена относительно предыдущего прогноза на 50%.

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Председатель Организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро (83 года) ушел в отставку, взяв ответственность за свои высказывания, порочащие честь и достоинство женщин. Восемнадцатого февраля оргкомитет выбрал новым председателем Хасимото Сэйко (56 лет). Перед этим назначением Хасимото Сэйко вышла в отставку с поста министра по вопросам Олимпийских и Паралимпийских игр.

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Примерно в 11:07 утра произошло землетрясение, очаг готорого находися у берегов префектуры Фукусима. В городе Сома префектуры Фукусима, а также в городе Дзао префектуры Мияги его сила составила шесть плюс по национальной шкале интенсивности сейсмических событий. По данным Метеорологичегского управления Японии, очаг находился на глубине 55 км, расчетная магнитуда составила около 7.3. Линия суперэкспрессов «Тохоку синкансэн», где землетрясение вызвало приостановку движения на ряде участков, полностью возобновила работу 24 февраля.



Место, где в результате землетрясения осыпью накрыло скоростную автомагистраль Дзёбан. Вторая половина дня 14 февраля 2021 г., преф. Фукусима, город Сома (© Jiji Press)

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Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные данные о квартальном валовом внутреннем продукте Японии за октябрь-декабрь 2019 года (с поправкой на сезон). ВВП увеличился на 3,0% относительно предшествоавшего квартала, в пересчете на год это соответствует росту на 12,6%. Увеличение наблюдается второй квартал подряд.

Индекс Nikkei 225 впервые за 30 лет и 6 месяцев с августа 1990 года поднялся до уровня, превышающего 30 тыс. йен. На момент завершения торгов он составил 30084,15 йены.

Комиссия по контролю за выборами администрации префектуры Айти направила в полицию префектуры заявление о подозрении в уголовном преступлении после того, как выяснилось, что более 80% подписей, собранных под петицией об отзыве губернатора префектуры Омуры Хидэаки, являются недостоверными. Двадцать четвертого февраля полицейское управление префектуры в отсутствие конкретных подозреваемых произвело досмотр и выемку подписных листов в комиссиях по контролю за выборами ряда муниципалитетов.

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В стране началась вакцинация против коронавируса. В приоритетном порядке вакцинации, проводимой сотней больниц и других медучреждений, подлежат около 40 тыс. врачей и медсестер.



Араки Кадзухиро, директор Токийского медицинского центра Национальной организации больниц, первым в стране получает прививку против коронавируса, 17 февраля 2021 г., Токио, район Мэгуро (© Jiji Press)

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Министерство иностранных дел и Министерство обороны объявили, что они пришли к согласию с американскими ведомствами о продлении на один год специального соглашения о распределении расходов, связанных с пребыванием на территории Японии американских войск, срок действия которого истекал в марте. Согласно достигнутой договоренности, японская сторона возьмет на себя долю расходов, соответствующую текущему уровню – около 200 млрд йен в год.

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На Открытом чемпионате Австралии по теннису в женском одиночном разряде Осака Наоми одержала победу над Дженифер Брэди (США) со счетом 6-4, 6-3, во второй раз завоевав чемпионский титул с двухлетним промежутком.



Осака Наоми выступает с речью на церемонии вручения наград после победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису, 20 февраля 2021 г., Мельбурн, Австралия (AFP / Jiji Press)

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На территории района Нисиномия города Асикага префектуры Тотиги произошел лесной пожар. Несмотря на то, что для тушения помимо вертолетов службы борьбы со стихийными бедствиями префектуры были привлечены вертолеты Сухопутных сил самообороны, пожар затянулся, и до 26 февраля выгоревшая площадь составила около 106 гектаров. Распространение огня было практически остановлено к 28 декабря, однако рекомендации об эвакуации были отданы приблизительно 305 домохозяйствам.

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В связи со скандалом по поводу приема угощений в ресторанах от связанной со спутниковым вещанием компании «Тохоку синся», где работает старший сын премьер-министра Сухи Ёсихидэ, Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи приняло решение наложить дисциплинарное взыскание на 11 руководящих чиновников министерства, в том числе замминистра по общим делам Таниваки Ясухиро.

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Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства приняло дисциплинарные меры в отношении шести чиновников, включая замминистра Эдамото Масааки, в связи со скандалом по поводу того, что они принимали угощения в ресторанах от действующей в городе Фукуяма префектуры Хиросима компании по производству яиц «Акита фудзу», в отношении которой ведется расследование по подозрению в подкупе бывшего министра Ёсикавы Такамори.

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Правительство отменило режим чрезвычайной ситуации, введенный в 10 префектурах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции, в шести префектурах – Айти, Гифу, Осака, Киото, Хего и Фукуока.

Фотография к заголовку: Председатель организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Мори Ёсиро (в середине) с поклоном приносит извинения и сообщает об отставке, 12 декабря 2021 года, токийский район Тюо (© Jiji Press).