Принцесса Ёко императорского дома Японии заразилась коронавирусом

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Токио, 8 февраля (Jiji Press). 38-летняя принцесса Ёко, вторая дочь покойного принца Томохито ветви Микаса госпитализирована после заражения новым коронавирусом, сообщило Управление императорского двора. Это первый случай заражения среди членов императорского дома.

Управление сообщило, что 7 февраля у принцессы заболело горло, а 8 февраля днём у неё выявлен положительный результат на вирус. Других симптомов у нее нет, говорится в сообщении.

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