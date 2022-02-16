Общее количество заражённых в Японии за всё время эпидемии превысило 4 млн человек

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Токио, 16 февраля (Jiji Press). Общее число случаев заболевания COVID-19 в Японии превысило четыре миллиона, увеличившись на миллион всего за две недели в условиях распространения высокозаразного штамма омикрон.

Общее число инфицированных превысило один миллион в августе прошлого года и достигло двух миллионов 20 января. Эта цифра превысила три миллиона 3 февраля и составила 4 071 316 к 16 февраля.

За день 16 февраля в Японии выявлено 84 220 новых случаев заражения. Пять префектур, в том числе Тотиги и Айти, зафиксировали рекордно высокие ежедневные показатели заражения.

Число новых случаев смерти от COVID-19 за день достигло 236 по всей стране, что является новым рекордом. Этот показатель, включающий 42 смерти в Осаке и 28 в Айти, превысил 200 впервые с 18 мая прошлого года, когда город Кобе сообщил о 121 случае смерти.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 по стране увеличилось на 10 по сравнению с предыдущим днём ​​до 1403 человек.

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