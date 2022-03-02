Группа ведущих экономически развитых стран G7 договорилась о введении серьёзных санкций в отношении России
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Вашингтон, 1 марта (Jiji Press). Министры финансов и управляющие центральными банками группы семи развитых стран G7 договорились о совместной работе по введению мощных санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину и возможными дальнейшими действиями.
Официальные лица «Большой семёрки», встретившись онлайн, подтвердили солидарность своих стран с правительством и народом Украины. К их обсуждению присоединился министр финансов Украины Сергей Марченко.
Официальные лица «согласились с тем, что скоординированное применение санкций имеет решающее значение для их эффективности», – заявил журналистам в Токио после обсуждения министр финансов Японии Судзуки Сунъити.
Они также договорились увеличить экономическую и финансовую помощь Украине.
28 февраля лидеры G7 уже опубликовали планы по отключению некоторых российских банков от глобальной платёжной сети SWIFT и ограничению использования российским центральным банком валютных резервов. Япония, США и Европа ввели ограничения на операции с российским центральным банком.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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