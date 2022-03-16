В Японии рассматривают возможность отмены пред-чрезвычайного положения во всей стране
НовостиПолитика Общество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 15 марта (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность полной отмены пред-чрезвычайных мер в связи с новым коронавирусом, как сообщили информированные источники 15 марта. Такие меры в настоящее время охватывают 18 из 47 префектур страны, а срок их действия заканчивается 21 марта.
Но есть неуверенность в отношении префектуры Осака, где уровень занятости больничных коек для пациентов с коронавирусом по-прежнему остается высоким, сообщили источники.
Премьер-министр Кисида Фумио должен объявить решение об отмене днём 16 марта на пресс-конференции.
На встрече представителей правящего блока 15 марта Кисида высказал предположение, что ситуация с инфекцией в стране улучшается.
«Мы будем двигаться к выходу из шестой волны инфекций», – добавил он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии за всё время эпидемии зарегистрировано более 5 миллионов случаев COVID-19
- Количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии упало ниже 60 000
- Количество умерших от COVID-19 за день в Японии достигло рекордного уровня в 269 человек
- В Японии зарегистрировано 78 127 выявленных за день случаев COVID-19
- В Японии количество выявленных за день случаев COVID-19 впервые превысило 30 000
- В Японии выявлено более 4000 новых заражений за день
- В Японии за день выявлено 263 случая заражения новым коронавирусом
- В Японии выявлен первый случай заражения штаммом омикрон нового коронавируса за пределами карантина аэропортов
- Штамм омикрон нового коронавируса, по всей видимости, очень заразен: мнение японских экспертов
- В Японии впервые выявлен штамм омикрон нового коронавируса
- Дети в Японии хотят вакцинироваться, чтобы вернуться к привычной жизни
- В Японии разрешат комбинированные прививки от COVID-19
- В Японии смягчат правила въезда для деловых поездок и для учёбы; туристы пока въехать в страну не смогут
- В Токио зарегистрирован 21 новый случай инфекции, по всей Японии – 274
- В Японии вакцинировано от COVID-19 более 70% населения
- В Японии зарегистрировано 153 новых случая инфекции
- В Токио за день выявлено 60 случаев заражения новым коронавирусом, самый низкий показатель в этом году
- В Японии полностью вакцинировано против коронавируса более 60% жителей
- В Японии 2 октября начнутся клинические испытания первой в мире вакцины от COVID-19 с использованием только растительных материалов
- Исследование показывает снижение эффективности вакцинирования у пожилых людей и курильщиков
- Министр Коно Таро объявил о начале бустерной вакцинации в следующем году
- Смертность от коронавируса в 5,6 раза выше у людей с сопутствующими заболеваниями: данные министерства здравоохранения Японии