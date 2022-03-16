В Японии рассматривают возможность отмены пред-чрезвычайного положения во всей стране

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность полной отмены пред-чрезвычайных мер в связи с новым коронавирусом, как сообщили информированные источники 15 марта. Такие меры в настоящее время охватывают 18 из 47 префектур страны, а срок их действия заканчивается 21 марта.

Но есть неуверенность в отношении префектуры Осака, где уровень занятости больничных коек для пациентов с коронавирусом по-прежнему остается высоким, сообщили источники.

Премьер-министр Кисида Фумио должен объявить решение об отмене днём 16 марта на пресс-конференции.

На встрече представителей правящего блока 15 марта Кисида высказал предположение, что ситуация с инфекцией в стране улучшается.

«Мы будем двигаться к выходу из шестой волны инфекций», – добавил он.

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