В Японии люди обеспокоены в связи с запуском Северной Кореей баллистической ракеты
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Саппоро/Аомори/Токио, 4 октября (Jiji Press). Рёв сирен встревожил жителей Японии после того, как 4 октября Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над японским архипелагом.
Должностные лица правительств префектур Хоккайдо и Аомори активизировались, поскольку центральное правительство предупредило жителей с помощью своей системы раннего предупреждения J-Alert, обращая внимание также на безопасность кораблей и экипажей в море.
С самого утра в отделе кризисного управления правительства Хоккайдо, самой северной Японии, звонили телефоны. Чиновники спешно собирали информацию и записывали происходящее на доске.
«Мы связываемся с каждым муниципалитетом, организациями, связанными с предотвращением стихийных бедствий, и Силами самообороны», – сказал ответственный чиновник.
Губернатор Хоккайдо Судзуки Наомити в одежде для оказания помощи при стихийных бедствиях прибыл в администрацию префектуры в Саппоро, столице Хоккайдо, около 9:20 утра и сказал журналистам: «Я проинструктировал (связанных с этим людей) тщательно проверить безопасность самолётов и судов, связанных с Хоккайдо».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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