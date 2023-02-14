ЛДП выступает за продолжение обсуждения законопроекта о защите ЛГБТ

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Токио (Jiji Press). 12 февраля телевизионных дебатах между руководителями политических партий правящая Либерально-демократическая партия Японии заявила о своём желании с осторожностью продолжить обсуждение законопроекта, направленного на содействие общественному пониманию ЛГБТ, в то время как оппозиционные партии и Комэйто, младший партнёр ЛДП по коалиции, настаивали на его скорейшем принятии.

«Мы хотели бы продолжить дискуссию и выяснить, какие формулировки могут встретить понимание и создать консенсус внутри нашей партии», - сказал Хагиуда Коити, политический руководитель ЛДП, в программе, транслировавшейся вещательной корпорацией NHK. Программа затронула проблему ЛГБТ после того, как Араи Масаёси был уволен 4 февраля с поста исполнительного секретаря премьер-министра за дискриминационные высказывания в адрес ЛГБТ и однополых браков.

В мае 2021 года межпартийная группа парламентариев разработала законопроект, который обяжет правительство разработать базовую программу по содействию общественному пониманию ЛГБТ людей. Некоторые члены ЛДП по-прежнему выступают против предложенного в законопроекте положения, в котором говорится, что «дискриминация недопустима» выражая обеспокоенность тем, что это может привести к увеличению числа антидискриминационных судебных исков.

В ходе дебатов политический руководитель партии Комэй Такаги Ёсуке подтвердил позицию своей партии в том, что законопроект должен быть принят до того, как Япония примет саммит лидеров Большой семёрки в Хиросиме в мае этого года. Он отметил, что этот законопроект не несёт никакой угрозы.

В то же время Такаги указал, что пункт о запрете дискриминации может рассматриваться позже, демонстрируя готовность принять отсрочку решения по этому вопросу с учётом интересов ЛДП.







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