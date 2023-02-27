Руководство ЛДП с осторожностью относится к обсуждению законопроекта о ЛГБТ в ближайшее время
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 26 февраля (Jiji Press). Руководство правящей Либерально-демократической партии Японии не хотело бы в ближайшее время начинать обсуждение предлагаемого закона, призванного способствовать пониманию ЛГБТ.
Закон направлен на то, чтобы потребовать от правительства разработать базовый план по содействию общественному пониманию ЛГБТ.
В 2011 году группа законодателей подготовила законопроект о принятии закона, но он был отложен после того, как консервативные законодатели от ЛДП возразили против пункта законопроекта, в котором говорится, что дискриминация в отношении ЛГБТ недопустима.
Эти депутаты от ЛДП жаловались на то, что такая формулировка может привести к увеличению числа исков о борьбе с дискриминацией.
Премьер-министр Кисида Фумио в начале февраля призвал руководство ЛДП содействовать обсуждению закона после того, как подвергся критике из-за своего секретаря, который сделал дискриминационные замечания в отношении ЛГБТ.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии распространяется система однополых партнёрств
- Помощник Кисиды уволен из-за высказываний об ЛГБТ
- Система партнёрства для сексуальных меньшинств в Японии: приняли 239 местных органов власти, сертификаты уже получили более 3400 пар
- В Токио начинает действовать созданная для сексуальных меньшинств система партнёрства
- Гендер и школьная форма: 60% школ учитывают детей из числа ЛГБТК при выборе школьной формы
- В Японии вводят гендерно нейтральную школьную форму
- В Японии без чулок даже зимой ходит 40% старшеклассниц; самые короткие юбки – в Токио
- Какого цвета ваши трусы? Унизительные правила японских школ
- Как менялась школьная форма в Японии?
- Поэтесса на все времена: Ёсано Акико и однополая любовь
- ЛГБТ-сообщество Японии приветствует более открытые Олимпийские игры
- В суд на Хоккайдо поступил иск о возмещении ущерба в связи с отказом в предоставлении супружеских пособий однополой паре
- Почему в Японии не реализована возможность разных фамилий для супругов и однополые браки: консерваторы крепко держатся за «мужскую власть»
- В Японии суд признал законным запрет на пользование женским туалетом трансгендеру
- Группа депутатов правящей Либерально-демократической партии будет добиваться закона об ЛГБТ
- Некоторые члены либерально-демократической партии требуют введения закона об ЛГБТ
- В префектуре Миэ в Японии принято постановление, запрещающее разглашение сексуальной ориентации других людей
- В Японии Верховный суд подтвердил правовую защиту однополых партнёрских отношений
- В Японии суд признал неконституционным отказ в признании однополых браков
- Поддержка ЛГБТ-студентов в Японии: своя политика в этом отношении есть только у 7% университетов
- Трансгендеры в Японии: в 2019 году 948 человек официально изменили пол
- В Японии однополым парам выдано 1301 свидетельство: 5 лет с момента начала действия системы свидетельств о партнёрстве
- Результаты опроса показывают, что в 50% случаев на рабочих местах не существует системы поддержки ЛГБТ
- Многие в Японии понимают необходимость поддержки ЛГБТ, но реальные меры принимает всего 10% компаний
- ЛГБТ в Японии в наши дни
- Сексуальные меньшинства в Японии: миф о толерантности
- Токийский район Сибуя и признание прав ЛГБТ
- Что мы не знаем об ЛГБТ?
- Синдзюку: город разнообразия и сексуальности