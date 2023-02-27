Руководство ЛДП с осторожностью относится к обсуждению законопроекта о ЛГБТ в ближайшее время

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Руководство правящей Либерально-демократической партии Японии не хотело бы в ближайшее время начинать обсуждение предлагаемого закона, призванного способствовать пониманию ЛГБТ.

Закон направлен на то, чтобы потребовать от правительства разработать базовый план по содействию общественному пониманию ЛГБТ.

В 2011 году группа законодателей подготовила законопроект о принятии закона, но он был отложен после того, как консервативные законодатели от ЛДП возразили против пункта законопроекта, в котором говорится, что дискриминация в отношении ЛГБТ недопустима.

Эти депутаты от ЛДП жаловались на то, что такая формулировка может привести к увеличению числа исков о борьбе с дискриминацией.

Премьер-министр Кисида Фумио в начале февраля призвал руководство ЛДП содействовать обсуждению закона после того, как подвергся критике из-за своего секретаря, который сделал дискриминационные замечания в отношении ЛГБТ.

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