Правящий лагерь Японии представит законопроект о ЛГБТ до саммита G-7
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Токио, 15 мая (Jiji Press). Правящий лагерь Японии внесёт в парламент законопроект о содействии пониманию ЛГБТ до начала саммита «Большой семёрки» в Хиросиме 19 мая, заявили высокопоставленные представители коалиции.
Правящий блок считает, что необходимо продемонстрировать усилия Японии по борьбе за гендерное равенство, поскольку страна является председателем G-7 в этом году, говорят люди, знакомые с ситуацией.
Мотэги Тосимицу, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии, сказал, что коалиция, вероятно, будет готова представить законопроект на этой неделе.
Правящий лагерь «должен представить законопроект в парламент до саммита Большой семерки», заявил на партийном собрании Ямагути Нацуо, возглавляющий партию Комэйто, партнёра ЛДП по коалиции.
Руководство ЛДП планирует внести законопроект вместе с Комэйто уже 16 мая, при поддержке оппозиционных партий или без таковой, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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