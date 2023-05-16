Правящий лагерь Японии представит законопроект о ЛГБТ до саммита G-7

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Токио, 15 мая (Jiji Press). Правящий лагерь Японии внесёт в парламент законопроект о содействии пониманию ЛГБТ до начала саммита «Большой семёрки» в Хиросиме 19 мая, заявили высокопоставленные представители коалиции.

Правящий блок считает, что необходимо продемонстрировать усилия Японии по борьбе за гендерное равенство, поскольку страна является председателем G-7 в этом году, говорят люди, знакомые с ситуацией.

Мотэги Тосимицу, генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии, сказал, что коалиция, вероятно, будет готова представить законопроект на этой неделе.

Правящий лагерь «должен представить законопроект в парламент до саммита Большой семерки», заявил на партийном собрании Ямагути Нацуо, возглавляющий партию Комэйто, партнёра ЛДП по коалиции.

Руководство ЛДП планирует внести законопроект вместе с Комэйто уже 16 мая, при поддержке оппозиционных партий или без таковой, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

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