ЛДП и Комэйто договорились внести в парламент законопроект об ЛГБТ

Новости

Токио, 16 мая (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии и её партнёр по коалиции Комэйто договорились внести в парламент законопроект, направленный на содействие пониманию ЛГБТ-людей.

Генеральный секретарь ЛДП Мотэги Тосимицу и его коллега из Комэйто Исии Кэйити заключили соглашение, целью которого было продемонстрировать усилия Японии по защите сексуальных меньшинств в преддверии трёхдневного саммита «Большой семёрки» в Хиросиме 19 мая.

«Мы надеемся соответствующим образом отреагировать на опасения (по поводу законопроекта) в ходе парламентских обсуждений», – заявил руководитель политики ЛДП Хагиуда Коити на заседании Совета по политическим исследованиям партии.

Законопроект был одобрен без заминок на заседании Генерального совета ЛДП 16 мая, хотя некоторые члены сделали осторожные замечания.

Один участник сказал: «Необходимо развеять опасения, что мужчины, считающие себя женщинами, не будут заходить в женское отделение общественных купален», а другой ищет «меры по предотвращению недоразумений» в школах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме