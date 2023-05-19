Правящий блок Японии внёс в парламент законопроект о ЛГБТ

Новости

Токио, 18 мая (Jiji Press). Правящая коалиция Японии представила в парламент законопроект о содействии пониманию ЛГБТ 18 мая, накануне саммита «Большой семёрки» крупнейших демократий, который пройдёт в Хиросиме.

В правящем лагере считают, что этот закон поможет избежать критики в том, что Япония не хочет ликвидировать дискриминацию сексуальных меньшинств.

Однако этот шаг подвергается критике со стороны оппозиционных законодателей, из-за чего остается неясным, примет ли парламент законопроект до окончания текущей сессии 21 июня.

Законопроект основан на проекте, составленном внепартийной группой законодателей в 2021 году.

Были изменены некоторые отрывки, в том числе фраза о том, что «дискриминация неприемлема», которая была изменена на «не должно быть несправедливой дискриминации».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме