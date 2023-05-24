Япония намерена сотрудничать с США и другими странами для наблюдения за китайскими и российскими спутниками
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Токио, 23 мая (Jiji Press). Япония планирует сотрудничать с Соединенными Штатами и другими странами для наблюдения за космическим пространством в ответ на создание так называемых спутников-убийц, китайских и российских, как стало известно 23 мая.
Этот план был включён в проект концепции космической безопасности японского правительства на следующие 10 лет. Это первый стратегический документ Японии, посвящённый космосу.
В проекте правительство заявило, что космос является главной ареной геополитического соревнования между странами с точки зрения дипломатии, обороны, экономики и разведки, указав при этом на быстрорастущие угрозы в космосе.
Правительство не назвало прямо Китай или Россию, но предупредило, что некоторые страны работают над созданием и развёртыванием противоспутниковых средств наземного и космического базирования.
Чтобы отреагировать на такие угрозы, правительство заявило, что будет расширять сотрудничество с партнёрами и странами-единомышленниками в космической сфере.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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