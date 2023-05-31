Суд в городе Нагоя постановил, что непризнание однополых браков является неконституционным

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Нагоя, 30 мая (Jiji Press). Окружной суд города Нагоя постановил, что положения Гражданского кодекса и закона о семейном реестре, не признающие однополые браки, являются неконституционными.

При этом суд отклонил иск истцов, однополой пары из Айти, о возмещении ущерба в размере 1 миллиона йен каждому от центрального правительства. Пара утверждала в иске, что положения нарушают Конституцию, гарантирующую свободу брака.

Решение, принятое 30 мая, стало четвёртым в серии аналогичных исков, поданных в общей сложности в пять окружных судов Японии.

До сих пор рассматриваемые положения были признаны неконституционными окружным судом Саппоро на севере Японии и конституционными окружным судом Осаки на западе Японии. Токийский окружной суд постановил, что эти положения не соответствуют Конституции. Все три суда отклонили требования истцов о государственной компенсации.

Истцы по делам Саппоро, Осаки и Токио обжаловали решения в суде высшей инстанции.

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