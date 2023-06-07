Правящая партия Японии предлагает провести голосование по законопроекту о ЛГБТ 9 июня

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Токио, 6 июня (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии предложила вынести на голосование в комитете Палаты представителей 9 июня три конкурирующих законопроекта, направленных на содействие пониманию ЛГБТ.

Один из трёх законопроектов предложен правящей коалицией, возглавляемой ЛДП, а два других – оппозиционными партиями.

Руководители комитета кабинета министров нижней палаты договорились начать обсуждение трёх законопроектов 9 июня. ЛДП также предложила 9 июня поставить на голосование эти три законопроекта.

Комитет, скорее всего, одобрит версию правящего блока, если все три законопроекта будут поставлены на голосование.

Некоторые члены основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии поддерживают голосование 9 июня, в то время как другие призывают к интеграции трёх законопроектов.

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