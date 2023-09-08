В Токио начинается встреча спикеров G7

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). В Токио стартовала встреча спикеров нижней палаты представителей «Большой семёрки» крупнейших развитых стран.

Руслан Стефанчук, председатель парламента Украины, примет участие во встрече, которая продлится до 10 сентября.

На пленарном заседании 8 сентября участники обсудят вторжение России в Украину и вопросы энергетической безопасности. 9 сентября они посетят префектуру Киото на западе Японии.

7 сентября спикер Палаты представителей Японии Хосода Хироюки провёл отдельные переговоры со Стефанчуком в официальной резиденции спикера в Токио. В ходе переговоров Хосода заявил, что Япония не пожалеет усилий для поддержки Украины.

Япония уже в третий раз принимает встречу спикеров «Большой семерки», в последний раз это было в 2016 году.

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