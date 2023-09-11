Япония и Украина договорились начать переговоры по Пакту о безопасности
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Токио, 9 сентября (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и президент Украины Владимир Зеленский, встретившись в Киеве, договорились, что их страны начнут переговоры по двустороннему пакту о безопасности.
В тот же день Хаяси также отдельно провёл переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и выразил план Японии по поддержке усилий по реконструкции и восстановлению Украины при совместной работе государственного и частного секторов Японии.
В сообщении в приложении Telegram Зеленский сообщил, что Япония и Украина будут вести переговоры по пакту о безопасности на основе совместного заявления «Большой семёрки». Он выразил благодарность Японии.
Хаяси сказал, что Япония надеется начать переговоры как можно скорее.
Министр иностранных дел Японии сообщил украинской стороне, что в начале следующего года в Токио планируется провести японско-украинскую конференцию по содействию экономическому восстановлению разрушенной войной страны. Он также пояснил, что министерство иностранных дел Японии создаст офис для содействия координации между государственным и частным секторами в содействии экономическому восстановлению Украины.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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