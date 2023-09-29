Верховный суд Японии вынесет решение об условиях для смены указанного пола в семейном реестре

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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Ожидается, что Верховный суд Японии не раньше конца года вынесет решение о конституционности положения закона, которое фактически требует, чтобы трансгендеры подвергались хирургическому вмешательству, лишающему их репродуктивной способности, если они хотят изменить свой пол в семейном реестре.

В 2019 году Верховный суд вынес своё первое постановление о положении специального закона о гендерной дисфории, вступившего в силу в 2004 году, заявив, что он «конституционен на данный момент».

На этот раз ожидается, что Верховный суд вынесет решение с учётом изменения социальной ситуации.

Верховный суд 27 сентября провёл слушание, учитывая важность дела.

Положение закона «нарушает фундаментальное право человека, заключающееся в уважении гендерного статуса», заявила сторона истца на заседании Большой коллегии Верховного суда.

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