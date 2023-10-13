Требование хирургического вмешательства при смене пола в Японии признано неконституционным

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Сидзуока, 12 октября (Jiji Press). Японский суд постановил, что положение закона, фактически требующее от трансгендеров пройти операцию для смены пола в семейном реестре, является неконституционным и недействительным.

По словам адвокатов заявителя по делу, отделение Хамамацу Суда по семейным делам Сидзуока в центральной Японии стало первым судебным органом в Японии, который постановил, что положение специального закона о гендерной дисфории является неконституционным. Решение было опубликовано 11 октября.

В качестве условия для изменения пола в семейном реестре закон, вступивший в силу в 2004 году, требует отсутствия половых желез или постоянного отсутствия репродуктивной способности, что фактически эквивалентно хирургическому вмешательству. В 2019 году Верховный суд постановил, что это положение «конституционно на данный момент».

Последнее дело о семейных отношениях было возбуждено 48-летней жительницей Хамамацу префектуры Сидзуока, которая родилась женщиной, но потребовала изменить пол в семейном реестре на мужской после того, как ей поставили диагноз «гендерная дисфория».

В своём решении председательствующий судья отделения Хамамацу Сэкигути Такэхиро заявил, что практикующееся единообразное ограничение в отношении телесной целостности трансгендеров, учитывая возможность возникновения проблем, связанных с отношениями между родителями и детьми, не является необходимым или разумным с точки зрения ограничения прав человека.

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