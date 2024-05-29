Японский лунный аппарат обнаружил минерал, который может помочь понять происхождение Луны
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Токио, 28 мая (Jiji Press). Первый японский лунный аппарат сделал снимок камня, содержащего минерал оливин, что может дать ключ к разгадке происхождения Луны.
Малый посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) Японского агентства аэрокосмических исследований совершил точную посадку вблизи ударного бассейна, который, как считается, является открытой областью лунной мантии. Его робот сделал спектроскопические снимки 10 камней, каждый из которых назван в честь пород собак, с помощью своей многополосной камеры.
Группа исследователей из Университета Рицумэйкан, Университета Айдзу и других сообщила 27 мая на встрече Японского союза геонаук в Тибе, к востоку от Токио, что горная порода под названием «далматин» богата оливином.
Этот минерал является основным компонентом верхней мантии Земли и считается компонентом лунной мантии, составляющей 90 процентов массы Луны.
Гипотеза гигантского удара, наиболее широко распространённая теория происхождения Луны, предполагает, что она образовалась, когда другое небесное тело столкнулось с Землёй.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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