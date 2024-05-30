Университет Киото и Sumitomo Forestry создали первый в мире деревянный спутник
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Киото, 29 мая (Jiji Press). Киотский университет и компания Sumitomo Forestry Co. сообщили о завершении создания первого в мире деревянного спутника.
Спутник LignoSat планируют запустить из Космического центра Кеннеди во Флориде к Международной космической станции в сентябре, а в следующем месяце выпустить в пространство с помощью японского экспериментального модуля «Кибо» на МКС.
Киотский университет и компания Sumitomo Forestry в 2020 году приступили к разработке LignoSat – микроспутника кубической формы размером около 10 сантиметров с каждой стороны и весом около 1 килограмма. В результате экспериментов с тремя видами древесины в космосе они решили сделать спутник из магнолии, которая отличается прочностью.
Спутник был собран с использованием традиционной японской технологии, в которой не используются винты или клей, а к внешней стороне прикреплены солнечные панели.
После запуска в космос LignoSat в течение шести месяцев проведет измерения для оценки расширения и сжатия древесины, внутренней температуры, геомагнетизма и воздействия на электронные устройства. Данные будут переданы на станцию связи Киотского университета и использованы для разработки второго спутника.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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