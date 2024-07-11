Японский суд одобрил официальную смену пола без хирургического вмешательства

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Хиросима, 10 июля (Jiji Press). Японский суд вынес решение в пользу изменения пола трансгендерного человека в семейном регистре с мужского на женский без операции по смене пола, сообщил адвокат истца.

Высокий суд Хиросимы принял это решение после того, как в октябре прошлого года Верховный суд признал положение закона о гендерной дисфории неконституционным, поскольку оно фактически требует проведения хирургической операции по устранению репродуктивной способности в качестве условия для изменения пола в семейном регистре.

Между тем, высший суд не стал выносить решение по другому требованию, которое делает обязательным иметь внешность, похожую на предпочитаемый пол, фактически требуя операции по смене пола. Он вернул вопрос в высший суд.

В сегодняшнем решении Верховный суд заявил, что существуют подозрения, что требование о внешнем виде является неконституционным.

Суд постановил, что необходимость операции по смене пола в качестве физического лечения гендерной дисфории определяется для каждого конкретного пациента.

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