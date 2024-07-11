Японский суд одобрил официальную смену пола без хирургического вмешательства
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Хиросима, 10 июля (Jiji Press). Японский суд вынес решение в пользу изменения пола трансгендерного человека в семейном регистре с мужского на женский без операции по смене пола, сообщил адвокат истца.
Высокий суд Хиросимы принял это решение после того, как в октябре прошлого года Верховный суд признал положение закона о гендерной дисфории неконституционным, поскольку оно фактически требует проведения хирургической операции по устранению репродуктивной способности в качестве условия для изменения пола в семейном регистре.
Между тем, высший суд не стал выносить решение по другому требованию, которое делает обязательным иметь внешность, похожую на предпочитаемый пол, фактически требуя операции по смене пола. Он вернул вопрос в высший суд.
В сегодняшнем решении Верховный суд заявил, что существуют подозрения, что требование о внешнем виде является неконституционным.
Суд постановил, что необходимость операции по смене пола в качестве физического лечения гендерной дисфории определяется для каждого конкретного пациента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японская гей-пара на свадебной церемонии в святилище в Амагасаки: «Мы очень счастливы»
- Пора запретить дискриминацию ЛГБТК+ в Японии
- Сексуальные меньшинства в Японии: миф о толерантности
- Многие в Японии понимают необходимость поддержки ЛГБТ, но реальные меры принимает всего 10% компаний
- ЛГБТ в Японии в наши дни
- Токийский район Сибуя и признание прав ЛГБТ
- Что мы не знаем об ЛГБТ?
- Синдзюку: город разнообразия и сексуальности
- Принять себя такой как есть: интервью с трансгендерной женщиной Танио Тосими
- Результаты опроса показывают, что в 50% случаев на рабочих местах не существует системы поддержки ЛГБТ
- Система партнёрства для сексуальных меньшинств в Японии: приняли 239 местных органов власти, сертификаты уже получили более 3400 пар
- В Токио начинает действовать созданная для сексуальных меньшинств система партнёрства
- Гендер и школьная форма: 60% школ учитывают детей из числа ЛГБТК при выборе школьной формы
- В Японии вводят гендерно нейтральную школьную форму
- В суд на Хоккайдо поступил иск о возмещении ущерба в связи с отказом в предоставлении супружеских пособий однополой паре
- Почему в Японии не реализована возможность разных фамилий для супругов и однополые браки: консерваторы крепко держатся за «мужскую власть»
- В Японии суд признал законным запрет на пользование женским туалетом трансгендеру
- Группа депутатов правящей Либерально-демократической партии будет добиваться закона об ЛГБТ
- Некоторые члены либерально-демократической партии требуют введения закона об ЛГБТ
- В префектуре Миэ в Японии принято постановление, запрещающее разглашение сексуальной ориентации других людей
- В Японии Верховный суд подтвердил правовую защиту однополых партнёрских отношений
- В Японии суд признал неконституционным отказ в признании однополых браков
- Поддержка ЛГБТ-студентов в Японии: своя политика в этом отношении есть только у 7% университетов
- Трансгендеры в Японии: в 2019 году 948 человек официально изменили пол
- В Японии однополым парам выдано 1301 свидетельство: 5 лет с момента начала действия системы свидетельств о партнёрстве
- Разоблачение на рабочем месте: инцидент в Амагасаки поднимает вопросы о принятии ЛГБТ-людей в Японии