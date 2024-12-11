Лидеры Японии и Финляндии договорились об усилении сотрудничества в сфере безопасности

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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его финский коллега Петтери Орпо, находящийся с визитом в Японии, договорились о развитии сотрудничества своих стран в сфере безопасности после того, как Финляндия вступила в НАТО в апреле прошлого года.

На встрече в Токио лидеры двух стран приветствовали начало переговоров между Японией и Финляндией по заключению договора о передаче оборонного оборудования и технологий.

Исиба заявил, что нынешняя крайне сложная международная ситуация ещё больше укрепляет отношения между двумя странами.

Орпо заявил, что его страна стремится углубить связи с Японией как с важным партнёром-единомышленником.

Что касается вторжения России в Украину, они разделили позицию о том, что односторонние попытки изменить статус-кво недопустимы, выразив при этом глубокую обеспокоенность по поводу развития военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, в частности, развертывания северокорейских войск.

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