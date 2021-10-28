После выхода замуж принцессы Мако в императорском доме Японии осталось 17 человек

После выхода замуж принцессы Мако в императорском доме Японии осталось 17 человекОбщество Императорский дом
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26 октября 2021 года Мако, старшая дочь принца и принцессы Акисино, вышла замуж за своего однокурсника по университету Комуро Кэя и покинула императорский дом.
В связи с этим количество членов дома уменьшилось до 17. Закон об императорском доме гласит, что трон наследуют мужчины императорского дома, и сейчас только три человека – принцы Акисино, Хисахито и Хитати – имеют право наследовать императорский титул. Пять незамужних девушек выйдут из состава членов дома после выхода замуж, как и Мако, поэтому вопрос о том, как справиться с уменьшением количества членов дома, сохраняет актуальность.
В июле этого года экспертный совет, который ищет наилучший способ обеспечения стабильной преемственности в императорской семье, предложил два приоритетных плана – сохранение женщин дома в его составе после выхода замуж, и усыновление членов старых ветвей императорского дома.
Члены императорского дома, покинувшие его состав из-за брака за послевоенный период
|Дата свадьбы
|Позиция среди членов дома
|Имя после замужества
|20 мая 1950 г.
|Третья дочь императора Сёва (Хирохито)
|Такацукаса Кадзуко (умерла)
|10 октября 1952 г.
|Четвёртая дочь императора Сёва
|Икэда Ацуко
|10 марта 1960 г.
|Пятая дочь императора Сёва
|Симадзу Такако
|18 декабря 1966 г.
|Первая дочь принца Микаса (Такахито)
|Коноэ Ясуко
|14 октября 1983 г.
|Вторая дочь принца Микаса
|Сэн Масако
|15 ноября 2005 г.
|Дочь почётного императора Акихито
|Курода Саяко
|5 октября 2014 г.
|Вторая дочь принца Такамадо (Норихито)
|Сэнгэ Норико
|29 октября 2018 г.
|Третья дочь принца Такамадо
|Мория Аяко
|26 октября 2021 г.
|Первая дочь наследного принца Фумихито
|Комуро Мако
Создано по данным Управления императорского двора и другим источникам
Фотография к заголовку: Jiji Press
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