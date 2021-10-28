После выхода замуж принцессы Мако в императорском доме Японии осталось 17 человек

После того, как принцесса Мако вышла замуж и покинула императорский дом Японии, в его составе осталось 17 человек, и 11 из них – старше 50 лет. Проблема обеспечения стабильности наследования титула императора сохраняет актуальность.

26 октября 2021 года Мако, старшая дочь принца и принцессы Акисино, вышла замуж за своего однокурсника по университету Комуро Кэя и покинула императорский дом.

В связи с этим количество членов дома уменьшилось до 17. Закон об императорском доме гласит, что трон наследуют мужчины императорского дома, и сейчас только три человека – принцы Акисино, Хисахито и Хитати – имеют право наследовать императорский титул. Пять незамужних девушек выйдут из состава членов дома после выхода замуж, как и Мако, поэтому вопрос о том, как справиться с уменьшением количества членов дома, сохраняет актуальность.

В июле этого года экспертный совет, который ищет наилучший способ обеспечения стабильной преемственности в императорской семье, предложил два приоритетных плана – сохранение женщин дома в его составе после выхода замуж, и усыновление членов старых ветвей императорского дома.

Члены императорского дома, покинувшие его состав из-за брака за послевоенный период

Дата свадьбы Позиция среди членов дома Имя после замужества 20 мая 1950 г. Третья дочь императора Сёва (Хирохито) Такацукаса Кадзуко (умерла) 10 октября 1952 г. Четвёртая дочь императора Сёва Икэда Ацуко 10 марта 1960 г. Пятая дочь императора Сёва Симадзу Такако 18 декабря 1966 г. Первая дочь принца Микаса (Такахито) Коноэ Ясуко 14 октября 1983 г. Вторая дочь принца Микаса Сэн Масако 15 ноября 2005 г. Дочь почётного императора Акихито Курода Саяко 5 октября 2014 г. Вторая дочь принца Такамадо (Норихито) Сэнгэ Норико 29 октября 2018 г. Третья дочь принца Такамадо Мория Аяко 26 октября 2021 г. Первая дочь наследного принца Фумихито Комуро Мако

Создано по данным Управления императорского двора и другим источникам

Фотография к заголовку: Jiji Press

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