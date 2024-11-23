Система партнёрства как аналог брака: к июню 2024 года введена в 459 муниципалитетов, охват населения превышает 85%

Общество Политика Семья

Девять лет назад, в ноябре 2015 года, в токийских округах Сибуя и Сэтагая стартовала система партнёрства, официально признающая пары сексуальных меньшинств (ЛГБТК). На сегодняшний день эту систему внедрили более 450 местных органов власти по всей стране.
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Согласно совместному опросу, проведенному токийским районом Сибуя и НКО Nijiiro Diversity, по состоянию на июнь 2024 года систему партнёрства внедрили 459 местных органов власти – таким образом, по сравнению с июнем 2022 года, когда она работала в 219 муниципалитетах, количество административных единиц, использующих эту систему, выросло более чем вдвое, а охват населения составил 85,1%. Количество выданных «партнёрских сертификатов» (количество регистраций пар) по состоянию на 31 мая составило 7351.

Учреждение системы партнёрства в муниципалитетах и количество регистраций партнёрства

Система партнёрства создана для признания пар как имеющих «отношения, эквивалентные браку», и в рамках этой системы по заявлению однополых пар, живущих вместе, выдаются сертификаты. Получив такой сертификат, они смогут получать те же административные услуги, что и члены семьи – например, подать заявление на получение муниципального жилья.

Система партнёрства по муниципалитетам

Брак между однополыми парами в Японии не признаются, и систему партнёрства можно рассматривать как попытку местных органов власти компенсировать часть неудобств, связанных с этой ситуацией. Движение по внедрению системы началось в 2022 году, когда её решили внедрить в Токио, городе с населением 14 миллионов человек, и она распространилась по всей стране.

В 2019 году однополые пары подали шесть исков в пять районных судов по всей стране, утверждая, что непризнание однополых браков противоречит Конституции, которая гарантирует свободу брака и равенство перед законом. Хотя решения первой инстанции разделились, одни признали ситуацию противоречащей Конституции, другие нет, но решение Высокого суда Саппоро в марте, так и решение Высокого суда Токио в октябре установили, что правовая система, не признающая однополые браки является «неконституционной».

Фотография к заголовку: Истцы входят в Высокий суд Токио перед вынесением решения второй инстанции по иску об однополых браках, 30 октября 2024 г., район Тиёда, Токио (Jiji Press)

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