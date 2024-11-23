Система партнёрства как аналог брака: к июню 2024 года введена в 459 муниципалитетов, охват населения превышает 85%

Девять лет назад, в ноябре 2015 года, в токийских округах Сибуя и Сэтагая стартовала система партнёрства, официально признающая пары сексуальных меньшинств (ЛГБТК). На сегодняшний день эту систему внедрили более 450 местных органов власти по всей стране.

Согласно совместному опросу, проведенному токийским районом Сибуя и НКО Nijiiro Diversity, по состоянию на июнь 2024 года систему партнёрства внедрили 459 местных органов власти – таким образом, по сравнению с июнем 2022 года, когда она работала в 219 муниципалитетах, количество административных единиц, использующих эту систему, выросло более чем вдвое, а охват населения составил 85,1%. Количество выданных «партнёрских сертификатов» (количество регистраций пар) по состоянию на 31 мая составило 7351.

Система партнёрства создана для признания пар как имеющих «отношения, эквивалентные браку», и в рамках этой системы по заявлению однополых пар, живущих вместе, выдаются сертификаты. Получив такой сертификат, они смогут получать те же административные услуги, что и члены семьи – например, подать заявление на получение муниципального жилья.

Брак между однополыми парами в Японии не признаются, и систему партнёрства можно рассматривать как попытку местных органов власти компенсировать часть неудобств, связанных с этой ситуацией. Движение по внедрению системы началось в 2022 году, когда её решили внедрить в Токио, городе с населением 14 миллионов человек, и она распространилась по всей стране.

В 2019 году однополые пары подали шесть исков в пять районных судов по всей стране, утверждая, что непризнание однополых браков противоречит Конституции, которая гарантирует свободу брака и равенство перед законом. Хотя решения первой инстанции разделились, одни признали ситуацию противоречащей Конституции, другие нет, но решение Высокого суда Саппоро в марте, так и решение Высокого суда Токио в октябре установили, что правовая система, не признающая однополые браки является «неконституционной».

Фотография к заголовку: Истцы входят в Высокий суд Токио перед вынесением решения второй инстанции по иску об однополых браках, 30 октября 2024 г., район Тиёда, Токио (Jiji Press)

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