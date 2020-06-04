Итоги месяца: май 2020

Japan Timeline

Новости

Отмена по всей стране режима чрезвычайного положения, объявленного в связи с распространением коронавируса нового типа, отказ от рассмотрения текущей парламентской сессией поправок в Закон о прокуратуре и другие события мая 2020 года в Японии.

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Премьер-министр Абэ Синдзо продлил до 31 мая действие чрезвычайного положения, объявленного во всех префектурах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

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Японская ассоциация сумо объявила об отмене Большого летнего турнира (который должен был начаться 24 мая).

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Министерство по общенациональным делам, местной автономии и связи Японии опубликовало итоги подсчета числа детей в возрасте до 15 лет (по состоянию на 1 апреля). Результат составил 15 млн 120 тыс. человек – на 200 тыс. меньше, чем в прошлом году. Показатель, который снижается на протяжении 39 лет подряд, в очередной раз обновил исторический минимум.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии в особом порядке одобрило антивирусный препарат «Ремдесивир» в качестве лекарства для лечения коронавирусной инфекции нового типа. «Ремдесивир» стал первым в стране лекарством для лечения коронавируса.

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Институт археологических исследований города Киото сообщил о находке на территории Императорского дворца (Сэнто госё) в Киото каменных стен и рва так называемого «Нового замка Киото» (Кёто синдзё), возведением которого, как полагают, занимался на склоне лет Тоётоми Хидэёси.



Фрагмент каменных стен и рва «Нового замка Киото» (Кёто синдзё), показанный СМИ. По данным Института археологических исследований города Киото, остатки этого сооружения, строительство которого вел в последние годы своей жизни Тоётоми Хидэёси, обнаружены впервые. 12 мая 2020 г., Киото, р-н Камигё (© Jiji Press)

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Автомобилестроительная компания Toyota сообщила, что она ожидает падение прибыли от обычных операций на 79.5% до 500 млрд йен относительно предшествовавшего года в консолидированном отчете за финансовый год по март 2020-го.

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Комиссия по ядерному регулированию пришла к заключению о соответствии новым стандартам, необходимым для возобновления работы, предприятия по переработке ядерного топлива компании «Нихон гэннэн» в деревне Роккасё префектуры Аомори.

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Правительство Японии отменило объявленный из-за распространения коронавирусной инфекции режим чрезвычайного положения в 39 из 47 префектур страны. Власти пришли к заключению, что ситуация соответствует критерию отмены – совокупному недельному числу новых случаев заражения менее 0.5 человека на 100 тыс. жителей.



Фрагмент каменных стен и рва «Нового замка Киото» (Кёто синдзё), показанный СМИ. По данным Института археологических исследований города Киото, остатки этого сооружения, строительство которого вел в последние годы своей жизни Тоётоми Хидэёси, обнаружены впервые. 12 мая 2020 г., Киото, р-н Камигё (© Jiji Press)

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Правительство и партии правящей коалиции отказались от намерения утвердить на текущей парламентской сессии поправки в Закон о прокуратуре, позволяющие отсрочить выход прокуроров в отставку по возрасту.

Канцелярия кабинета министров опубликовала предварительные данные о валовом внутреннем продукте Японии за квартал с января по март. В сравнении с предшествовавшим кварталом ВВП сократился на 0.9%, что соответствует падению на 3,4% в пересчете на год.

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В Хиросимском окружном суде состоялись вторые публичные слушания по делу обвиняемого в нарушении Закона о выборах на общественные должности в ходе прошлогодней кампании июльских выборов в Палату советников 54-летнего Татэмити Хироси, 2-го общественного секретаря депутата Палаты советников (от Хиросимского избирательного округа) Каваи Анри. Подсудимый признал содержание обвинения.

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Федерация бейсбола полных средних школ Японии приняла решение отменить летний Чемпионат Косиэн. Турнир отменен в третий раз за 79 лет.

Японская национальная туристическая организация огласила результаты подсчета числа иностранных гостей, посетивших страну в апреле. В сравнении с тем же месяцем прошлого года показатель уменьшился на 99.9%, составив 2.900 человек. Число зарубежных гостей за месяц оказалось меньше 10 тыс. впервые со времени начала ведения соответствующей статистики в 1964 году.

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Правительство Японии отменило режим чрезвычайного положения, объявленный в связи с распространением коронавируса, в трех префектурах региона Кинки – Осака, Киото и Хёго.

Начальник Токийской апелляционной прокуратуры 63-летний Курокава Хирому подал заявление об уходе в отставку, признав, что играл на деньги в мадзян (маджонг) с несколькими журналистами в то время, когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения.

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Правительство Японии отменило режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, остававшийся в силе в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо. Таким образом, режим был полностью снят по всей стране 48 дней спустя после введения.



Информационное табло в токийском районе Синдзюку отображает новость об отмене режима чрезвычайного положения. Вторая половина дня 25 мая 2020 г. (© Jiji Press)

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Министр здравоохранения, труда и социального обеспечения Като Кацунобу дал понять, что от одобрения в мае препарата «Авиган», предлагаемого в качестве возможного средства для лечения коронавируса нового типа, было решено отказаться ввиду отсутствия данных, демонстрирующих его эффективность.

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Полиция Киото арестовала 42-летнего Аобу Синдзи по подозрению в убийстве и поджоге обитаемого сооружения в связи с поджогом в июле прошлого года здания 1-й студии компании по производству анимационной продукции Kyoto Animation, расположенного в районе Фусими города Киото. Поджог привел к гибели 36 человек.

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Решением кабинета министров правительство одобрило проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающего меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Сумма общего счёта второго допбюджета составила 31 трлн 911 млрд 400 млн йен. Таким образом общий размах принимаемых правительством мер достиг 117 трлн 100 млрд йен.

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На Токийском ипподроме в отсутствие зрителей на трибунах состоялось 87-е Дерби Японии, в ходе которого определился лучший трехлетний жеребец страны. Победу одержал наиболее популярный претендент по кличке Contrail. Он стал седьмым в истории скакуном – обладателем двух корон, одержавшим эту победу сразу вслед за Кубком Сацуки и доминирующим в классических скачках.

Фотография к заголовку: обслуживание покупателей сотрудницами в защитных лицевых экранах в возобновившем работу универсальном магазине, 26 мая 2020 г., Токио, район Синдзюку, универсальный магазин Одакю хяккатэн Синдзюку (© Jiji Press)