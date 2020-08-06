Итоги месяца: июль 2020
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1
Банк Японии опубликовал июньский ежеквартальный доклад о краткосрочных перспективах экономики «Танкан», подготавливаемый на основе опроса компаний. Индекс деловых настроений крупных предприятий промышленного сектора упал до -34, продемонстрировав столь низкий уровень впервые за 11 лет c июня 2009 года – со времени экономического шока, вызванного крахом банка Lehman Brothers.
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3
Специальное юридическое лицо, которому поручено управление средствами общественного пенсионного фонда, сообщило об убытках величиной в 17 трлн 707 млрд 200 млн йен, понесенных за квартал с января по март 2020 года.
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4
Под влиянием сезонного дождевого фронта на регион Кюсю обрушились мощные ливни. В префектуре Кумамото вышла из берегов река Кума, произошли сходы оползней и наводнения. Помимо наиболее пострадавшей префектуры Кумамото, стихийное бедствие привело к гибели людей в префектурах Фукуока, Ойта и Нагасаки; в целом в регионе Кюсю число погибших превысило 70 человек.
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5
Состоялось голосование на выборах губернатора Токио в связи с истечением текущего срока губернаторских полномочий. Действующий губернатор Коикэ Юрико (67 лет), баллотировавшаяся на беспартийной основе, была переизбрана на второй срок.
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7
Первый следственный отдел столичного управления полиции арестовал в токийском районе Ота по подозрению в небрежении родительскими или опекунскими обязанностями, повлекшем смерть, 24-летнюю работницу ресторана Какэхаси Саки за оставление дома без присмотра 3-летней старшей дочери, приведшее к гибели девочки от голода.
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8
Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил обвинения в нарушении закона о выборах на общественные должности (покупке голосов) в ходе избирательной кампании на выборах в Палату советников Парламента Японии в июле прошлого года бывшему министру юстиции, депутату Палаты представителей от 3-го Хиросимского избирательного округа и бывшему члену ЛДП Каваи Кацуюки и его жене Анри, депутату Палаты советников от Хиросимского избирательного округа, также бывшему члену Либерально-демократической партии.
10
На базе дислокации Сухопутных сил самообороны Японии Кисарадзу (в городе Кисарадзу префектуры Тиба) началось пробное размещение транспортных конвертопланов Osprey. Силы самообороны получили конвертопланы Osprey впервые.
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Министр национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Акаба Кадзуёси объявил о досрочном начале с 22 июля реализации кампании Go To Travel в качестве меры поддержки туристической отрасли, сильно пострадавшей из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Шестнадцатого июля было принято решение исключить из рамок этой кампании поездки из Токио и в столицу.
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Впервые в текущем сезоне состоялись в присутствии зрителей на трибунах 5 официальных матчей профессионального бейсбола и 1 матч J2 японской лиги профессионального футбола (J-лиги). 19 июля также открылся Большой июльский чемпионат сумо. 27 июля лиги профессионального бейсбола и футбольная J-лига провели Совещание по координации мер против коронавируса нового типа, на котором было принято решение сохранить до конца августа ограничение количества зрителей на стадионах в 5 тыс. человек.
15
Объявлены лауреаты 163-й Премии Акутагавы и Премии Наоки. Премия Акутагавы присуждена Такаяме Ханэко (45 лет) за книгу Сюри-но ума («Конь Сюри») и Тооно Харуке (28 лет) за произведение Хакёку («Крах»), а премия Наоки – Хасэ Сэйсю (55 лет) за работу Сёнэн то ину («Подросток и собака»).
16
Профессиональный игрок в сёги 17-летний Фудзии Сота стал обладателем одного из восьми главных титулов сёги – кисэй, одержав победу в финальной серии 91-го турнира. Он стал самым молодым завоевателем этого титула, обновив рекорд самого молодого обладателя впервые за 30 лет.
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18
На месте, где находилась 1-я студия анимационной компании «Киото анимэйшн» (в районе Фусими города Киото) по случаю первой годовщины состоялась мемориальная церемония в память о 36 погибших в результате поджога.
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23
Первый следственный отдел управления полиции префектуры Киото по подозрению в убийстве по поручению арестовал двух врачей: Окубо Ёсикадзу (42 года) из города Сэндай и Ямамото Наоки (43 года) из Токио, которые, как полагают, убили тяжелобольную женщину (ей был 51 год), страдавшую от бокового амиотрофического склероза (ALS) по ее собственной просьбе, дав ей лекарство.
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27
Стало известно, что 21 июля скончался дизайнер моды и продюсер мероприятий международного уровня Ямамото Кансай. Ему было 76 лет.
28
Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Японии превысило тысячу человек. За исключением пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess, общее число умерших достигло 1001.
29
На судебном процессе по иску 84 человек в префектуре Хиросима, требовавших отменить ввиду незаконности положение, согласно которому им не полагалось получения медицинских книжек хибакуся – лица, пострадавшего от ядерной бомбардировки, несмотря на то, что их здоровье пострадало от так называемого «черного дождя» – выпадения осадков, содержащих радиоактивные вещества, Хиросимский окружной суд единодушно утвердил статус хибакуся и вынес распоряжение о выдаче истцам соответствующих документов.
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В Японии был подтвержден 1261 новый случай заражения коронавирусом. Суточное число инфицирований впервые превысило тысячную отметку.
Фотография к заголовку: Фудзии Сота (справа), победитель финальной сериии 91-го турнира сёги на титул кисэй, нанесший в решающем матче поражение Ватанабэ Акире и ставший самым молодым обладателем титула, принимает букет от своего учителя Сугимото Масатаки, обладателя 8-го дана, 16 июля 2020 г., Осака, район Фукусима, Кансайский дом сёги (© Jiji Press)