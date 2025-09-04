Итоги месяца. Август 2025 года в Японии

Japan Timeline

Непростое лето — аномальная жара по всей стране, сильные дожди на Кюсю и в Тохоку из-за линейных дождевых фронтов... В то же время следует отметить успехи японского женского гольфа. Основные события августа 80-го послевоенного года.

Шестая японская гольфистка-победительница крупного зарубежного турнира!

В ходе повторного рассмотрения дела Маэкавы Сёдзи, осужденного и приговоренного к тюремному заключению за убийство учащейся третьего класса неполной средней школы в городе Фукуи в 1986 году, суд вынес вердикт о невиновности. Прокуратура воздержалась от опротестования вердикта в суде вышестоящей инстанции.

Гольфистка Ямасита Мию выиграла Открытый чемпионат Великобритании среди женщин, завоевав свой первый чемпионский титул за рубежом. Она стала шестой по счету японской победительницей крупного зарубежного турнира.

Центральный совет по размеру минимальной оплаты труда рекомендовал Министру здравоохранения, труда и социального обеспечения ориентировочную величину повышения минимальной почасовой ставки оплаты труда в 2025 финансовом году в 63 йены, что является самой большой прибавкой за всю историю. В случае, если администрации префектур внесут поправки в соответствии с данной рекомендацией, минимальная почасовая ставка превысит 1 тыс. йен во всех префектурах страны.

Центральная лига профессионального бейсбола Японии приняла решение о введении с сезона 2027 года системы назначенных бьющих игроков (DH).

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру на совещании руководителей министерств и ведомств по обеспечению стабильных поставок риса выступил за фактический отказ от политики ограничения выращивания этой культуры, заявив о «смене курса на увеличение производства».

Исполнилось 80 лет со дня атомной бомбардировки города Хиросима. На мемориальной церемонии, организованной городскими властями, мэр Мацуи Кадзуми призвал политических лидеров мира «посредством диалога выстраивать систему обеспечения безопасности, основанную на отношениях доверия», а также призвал правительство Японии сделать страну участницей Договора о запрещении ядерного оружия. В церемонии участвовало самое большое в истории число зарубежных представителей – от 120 стран и территорий, а также руководства Европейского Союза.

По состоянию на 1 января текущего года численность проживающих в стране японцев сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 908.574 человека, составив 120 млн 653 тыс. 227 человек. Сокращение продолжается 16 лет подряд, величина сокращения как в абсолютном, так и в процентном выражении оказалась рекордно высокой. Что касается проживающих в Японии иностранцев, в сравнении с прошлым годом их количество увеличилось на 354.089 человек (на 10,65%) и составило 3 млн 677 тыс. 463 человека, что является самой большой величиной с начала ведения соответствующей статистики в 2013 году.

На общем собрании депутатов обеих палат Парламента Японии от Либерально-демократической партии некоторые участники выступили против дальнейшего пребывания Исибы Сигэру на посту партийного лидера и призвали провести досрочные выборы. Отреагировать на эти требования было поручено партийной Комиссии по проведению выборов председателя.

Исполнилось 80 лет со дня атомной бомбардировки города Нагасаки. Мэр города Судзуки Сиро на организованной городскими властями Мемориальной церемонии за мир памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки выступил за немедленное прекращение боевых действий в происходящих по всему миру вооруженных конфликтах, а также призвал правительство Японии поддержать и подписать Договор о запрещении ядерного оружия. В церемонии приняли участие представители 94 стран и территорий, а также руководства Европейского союза.

Скончался Камамото Кунисигэ – футболист, внесший большой вклад в завоевание мужской сборной Японии бронзовых медалей на Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Ему был 81 год.

Исполнилось 40 лет со дня катастрофы авиалайнера Boeing-747 компании Japan Airlines, унесшей жизни 520 пассажиров и членов экипажа. Родственники погибших почтили их память у мемориального камня на месте крушения (на хребте Осутака).

Скончался Сэн Гэнсицу – кавалер Ордена культуры, руководитель чайной школы Урасэнкэ в 15-м поколении. Ему было 102 года. В прошлом служащий одного из Особых ударных отрядов, этот мастер чайной церемонии своей деятельностью призывал к миру во всем мире.

Исполнилось 80 лет со дня окончания войны. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру выразил раскаяние по поводу войны, использовав это слово на общенациональной церемонии поминовения павших впервые за 13 лет.



Император и императрица Японии на общенациональной церемонии поминовения павших в войне, Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

Изнуряющий зной продолжился даже после буддийского праздника «бон»

На стадионе Tokyo Dome состоялся мемориальный матч в честь Нагасимы Сигэо – бейсболиста, а впоследствии главного тренера профессиональной команды Yomiuri Giants, который скончался в июне в возрасте 89 лет. Все спортсмены команды Giants вышли на этот матч с командой Hanshin Tigers в униформе с номером 3, под которым играл Нагасима.



Мацуи Хидэки выполнил церемониальный первый бросок мемориального матча, левый отбивающий - О Садахару, правый отбивающий - Хара Тацунори, арбитр – Такахаси Ёсинобу, ассистент – Абэ Синносукэ, стадион Tokyo Dome (© Jiji Press)

На Международном кинофестивале Локарно (Швеция) главного приза – «Золотого леопарда» удостоена кинолента японского режиссера Миякэ Сё «Два сезона, два незнакомца».



Кинорежиссер Миякэ Сё с «Золотым леопардом» (© Sipa USA via Reuters Connect)

В Соединенных Штатах на женском турнире по гольфу The Standard Portland Classic Иваи Акиэ выиграла свой первый титул американского профессионального тура. В мае ее младшая сеста Тирэи тоже выиграла турнир Riviera Maya Open. Таким образом впервые в истории сёстры стали обладателями титулов победительниц турнира американского профессионального гольфа.

Группа адвокатов Хакаматы Ивао, который был признан невиновным при пересмотре судом дела об убийстве семьи из 4 человек в префектуре Сидзуока в 1966 году, сообщила о намерении требовать компенсации на сумму около 600 млн йен на процессе по иску о возмещении государством причиненного ущерба в связи с ответственностью полиции префектуры, а также прокуратуры за фальсификацию обвинений.

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру сообщил о намерении объявить чрезвычайным стихийное бедствие, нанесшее ущерб по всей стране сильными ливнями, которые прошли с 6 августа, главным образом, в регионе Кюсю. В Кюсю, Тохоку и ряде других регионов происходило образование скоплений дождевых туч, в результате чего в 12 префектурах, в том числе Аомори, Акита, Кумамото и Кагосима, ущерб получили здания и сооружения.

В городе Йокогама открылась Девятая Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD9), организованная правительством Японии. В мероприятии приняли участие лидеры 49 африканских стран. 22 августа участники приняли по итогам работы конференции «Йокогамскую декларацию», в которой подчеркнули важность системы многосторонней международной торговли. Во время работы конференции премьер-министр Исиба Сигэру провел отдельные встречи с лидерами 34 государств.



Лидеры государств фотографируются перед открытием конференции TICAD. В середине переднего ряда справа премьер-министр Японии Исиба Сигэру [официальная съемка] (© Jiji Press)

Премьер-министр Исиба Сигэру провел в Токио переговоры с прибывшим с визитом в Японию президеном Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Стороны договорились стабильно развивать «ориентированные в будущее» японо-южнокорейские отношения. С учетом действий Китая, Северной Кореи и России, они также подтвердили стремление укреплять партнерство Японии, США и Южной Кореи.



Саммит Японии и Южной Кореи в Токио. Премьер-министр Японии Исиба Сигэру (справа) и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (© SOPA Images via Reuters Connect)

Автомобилестроительная компания Nissan завершила производство элитного спорткара GT-R. Продолжение выпуска этого автомобиля, очень популярного как в стране, так и за рубежом – одного из наиболее ярких японских «суперкаров», стало затруднительно в связи с экологическими требованиями.



Автомобиль Nissan R35 GT-R, выпуск которого завершился 26 августа [снимок предоставлен производителем] (© Jiji Press)

Изнуряющий зной в центральной части Токио продолжался десять дней подряд, обновив абсолютный рекорд длительности за всю историю наблюдений. Количество знойных дней в текущем году достигло 23, также обновив абсолютный рекорд.

Бейсболист Отани Сёхэй, выступающий за команду Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес доджерс», начал матч с «Цинциннати рэдс» первым питчером и назначенным отбивающим и одержал победу с этой позиции впервые за 2 года с 9 августа 2023 года, когда он еще играл за «Лос-Анджелес энжелс».



Отани Сёхэй после мощного броска, обеспечившего первую победу в сезоне, Лос-Анджелес, США (© Jiji Press)

Телекомпания «Фудзи тэрэби» подала в Токийский окружной суд иск к бывшему президенту Минато Коити и бывшему директору-распорядителю Оте Акире с требованием выплатить в порядке возмещения ущерба 5 млрд йен, утверждая, что в результате их халатности при расследовании и непринятии мер в связи с сексуальным насилием со стороны бывшей телезвезды Накаи Масахиро компания понесла ущерб, оцениваемый приблизительно в 45,3 млрд йен.

Премьер-министр Японии Исиба Сигэру провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны подтвердили укрепление сотрудничества в обеспечении безопасности и расширение экономического сотрудничества. Также была достигнута договоренность «взаимодействовать в целях внедрения новейших технологий японских суперэкспрессов синкансэн» на индийских высокоскоростных железнодорожных линиях. На следующий день 30 августа премьер-министры вместе предприняли поездку по линии синкансэн Тохоку и осмотрели фабрику полупроводников в префектуре Мияги.



Премьер-министр Японии Исиба Сигэру (в середине слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа от него) в вагоне суперэкспресса синкансэн линии Тохоку [снимок из аккаунта премьер-министра Исибы в соцсети X] (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: победительница Открытого турнира Великобритании по гольфу среди женщин Ямасита Мию (слева), сестры-победительницы американских турниров Иваи Тирэи (в середине, одержала победу в майском турнире) и Иваи Акиэ (справа) (© AFP/Jiji Press)