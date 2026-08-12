Итоги месяца: май 2026

Japan Timeline

Новости

Япония стала еще на шаг ближе к началу движения поездов-маглевов. Сможет ли внесение поправок в Закон об императорском доме решить сложную проблему обеспечения достаточного количества наследников и благополучного наследования престола? Основные события июля, в число которых входят принятие целого ряда законов, в том числе о наказании за нанесение ущерба государственному флагу и пересмотре системы повторного рассмотрения уголовных дел, а также землетрясение интенсивностью семь по японской шкале в префектуре Кумамото.

Одобрение местными властями начала работ по строительству линии для суперэкспрессов-маглевов на участке Сидзуока

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Согласно сообщению Комиссии по ядерному регулированию, как выяснилось, электроэнергетическая компания «Тюбу Дэнрёку» продолжала заниматься фальсификациями данных даже после того, как комиссия начала расследование в отношении ненадлежащего обращения с данными атомной электростанции «Хамаока» (расположена в городе Омаэдзаки префектуры Сидзуока). Комиссия считает, что данные искажались с целью сокрытия допущенных нарушений.

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Премьер-министр Японии Такаити Санаэ нанесла визит в Индию и в ходе встречи с премьер-министром Нарендрой Моди договорилась о дальнейшем укреплении отношений стратегического партнерства. Во время визита было подписано 129 документов о сотрудничестве японских и индийских предприятий, в том числе об инвестициях общей величиной 2 трлн йен.



Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) и премьер-министр Японии Такаити Санаэ по прибытии в Дели, 2 июля 2026 г. (© AFP/Jiji Press)

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Доходность новых десятилетних государственных займов, служащая индикатором долгосрочных учетных ставок, на какое-то время достигла отметки 2,810% – самого высокого уровня за 30 лет с октября 1996 года.

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Исследовательский зонд «Хаябуса-2» Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) пролетел вблизи астероида «Торифунэ». Несмотря на сверхвысокую скорость прохождения, зон успешно выполнил миссию «обследования при пролете», собрав данные о форме и характере поверхности «Торифунэ».

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Губернатор префектуры Сидзуока Судзуки Ясутомо сообщил, что он одобрил начало работ на участке Сидзуока по строительству линии скоростных поездов на магнитной подушке (маглевов) железнодорожной компании JR Tokai. Таким образом ситуация вышла из тупика, в котором находилась почти 10 лет с тех пор, как предыдущий губернатор префектуры Кавакацу Хэйта выступил против строительства по природоохранным соображениям.

Игрок команды «Лос-Анджелес Доджерс» Главной лиги бейсбола США Отани Сёхэй забил в общей сложности 300 хоум-ранов за свою профессиональную карьеру. Он стал первым японцем, достигшим этой отметки. Отани, который сыграл в 1 102 матчах, стал пятым в истории по скорости достижения этого результата.

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Доходность новых десятилетних государственных займов на какое-то время достигла 2,900%. В результате возобновления американских ударов по Ирану произошел рост стоимости фьючерсов на сырую нефть, вызвавший опасения по поводу ускорения инфляции в Японии, что побудило инвесторов распродавать гособлигации и спровоцировало рост их доходности.

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Окончательно утвержден пересмотренный Закон об охране персональных данных. В целях стимулирования развития искусственного интеллекта поправки смягчили правила обращения с чувствительными персональными данными, такими как истории болезни и наличие судимостей.

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Теннисистка-колясочница Камидзии Юи одержала победу в финале состязаний Уимблдонского турнира в одиночном женском разряде и стала обладательницей «Золотого шлема» за спортивную карьеру – победителем четырех главных мировых турниров, а также Паралимпийских игр.



Камидзии Юи после завоевания своего первого титула чемпионки Уимблдонского турнира в одиночном женском разряде среди теннисисток-колясочниц, 11 июля 2026 г. (© Reuters)

Скончался Тонэгава Сусуму – первый японский лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины, удостоенный этой награды в 1987 году за раскрытие загадки многообразия антител, выступающей ключом к пониманию механизма иммунитета. Ему было 86 лет.



Рукопожатие Тонэгавы Сусуму (слева) и премьер-министра Японии Такэситы Нобору, март 1988 года (© Jiji Press)

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Жокей Центрального японского общества конных скачек (JRA) Такэ Ютака (57 лет) на Ипподроме Хакодатэ (преф. Хоккайдо) одержал 4 669-ю по счету победу в заезде. Таким образом, с учетом региональных и зарубежных скачек, общее число выигранных им заездов достигло пяти тысяч.

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Парламент Японии принял закон об учреждении Агентства по борьбе со стихийными бедствиями, которое призвано стать национальным координационным центром работы по реагированию на стихийные бедствия и катастрофы. Правительство ведет подготовку с тем, чтобы новое агентство начало работу в ноябре.

Экстремальный зной в регионе Токай и других местах, землетрясение интенсивностью 7 в Кумамото

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Японское общество популяризации литературы удостоило Косагаву Тито премии Акутагавы за роман «Собирательница зомби» («Дзомби кайсюфу»), а также присудило Асакуре Касуми премию Наоки за роман «Исключенный» («Кэнгвай»).

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Парламент Японии в ходе сессии Палаты советников утвердил большинством голосов и тем самым окончательно принял поправки в Закон об императорском доме, которые позволяют женщинам сохранять статус члена императорской семьи после выхода замуж, а также вводить в состав императорской семьи мужчин-потомков по мужской линии 11 бывших ветвей императорского дома, лишенных этого статуса в послевоенные годы. Их потомки мужского пола получат возможность наследовать престол.

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Парламент Японии большинством голосов Палаты советников одобрил и тем самым окончательно принял закон, предусматривающий уголовное наказание за нанесение вреда государственному флагу Японии.

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Парламент Японии большинством голосов Палаты советников одобрил и тем самым окончательно принял поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, пересматривающие порядок повторного судебного рассмотрения уголовных дел. Поправки в порядок повторного рассмотрения уголовных дел внсесены впервые со времени принятия Уголовно-процессуального кодекса в 1948 году. Они в принципе запрещают прокуратуре опротестовывать судебные решения о начале повторного судебного рассмотрения уголовного дела.

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В городе Тадзими префектуры Гифу зарегистрирована температура воздуха 40,3 градуса по Цельсию, в городе Тоёта префектуры Айти воздух прогрелся до 40,1 градуса, а в городе Гудзё префектуры Гифу до 40,0 градуса. Метеорологическое управление Японии впервые после официального введения использовало термин «кокусёби» – «экстремально жаркий день», предназначенный для именования дней с температурой воздуха 40 градусов и выше.

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23

Японская футбольная ассоциация (JFA) объявила, что следующим руководителем национальной мужской сборной станет Оива Го (54 года), который вступит в эту должность начиная с дружеского международного матча в марте будущего года. По совместительство он будет главным тренером сборной U21, ставящей целью участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Мориясу, который руководил японской сборной на Чемпионате мира 2026 года, останется на своем посту вплоть до Кубка Азии в январе-феврале будущего года.

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Администрация президента США Дональда Трампа ввела в действие дополнительные таможенные пошлины на импорт из 60 стран и регионов, включая Японию. Ставка для Японии составила 12,5%.

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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о регистрации в качестве Всемирного культурного наследия «древних столиц Асука и Фудзивара». В эту номинацию входят 19 объектов, включая руины дворца Асука, а также курган Такамацудзука, где была обнаружена красочная настенная роспись.

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Борец сумо украинского происхождения Аонисики, выступающий в ранге сэкивакэ, стал чемпионом Большого турнира сумо в Нагоя, одержав победу в схватках с одзэки Кирисима и сэкивакэ Атамифудзи. Это третий чемпионский титул Аонисики. Со следующего турнира он будет вновь выступать в ранге одзэки.



Победитель Большого турнира сумо в Нагоя Аонисики с кубком на церемонии награждения, префектура Айти, спорткомплекс IG Arena (© Jiji Press)

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Стало известно, что 23 июля скончался Хигасино Кэйго, мастер детективного жанра, автор многочисленных бестселлеров, лауреат премии Наоки за роман «Жертва подозреваемого X». Ему было 68 лет.



Хигасино Кэйго на пресс-конференции по случаю награждения 134-й Премией Наоки, 17 января 2006 г. (© Jiji Press)

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Произошло землетрясение, очаг которого находился в районе Кумамото одноименной префектуры, В городах Уки и Хикава префектуры Кумамото зарегистрированы толчки интенсивностью семь по японской шкале от нуля до семи. Землетрясение нанесло обширный ущерб, в частности, в торговом центре Aeon Mall Kumamoto (расположен в городе Касима) произошел взрыв, на фабрике компании Nippon Paper (в городе Яцусиро) обрушилась дымовая труба.

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Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провозгласила политику, предусматривающую снижение с апреля будущего года на двухлетний период ставки потребительского налога на продукты питания до одного процента с нынешних восьми процентов. Для лиц с низким и средним уровнем доходов ставку налога предполагается сделать «фактически нулевой» за счет выплаты пособий. Это первый случай снижения ставки налога на потребление со времени его введения в 1989 году.

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Фотография к заголовку: Фабрика компании Nippon Paper в городе Яцусиро с дымовой трубой, обрушившейся в результате землетрясения, 28 июля 2026 года, префектура Кумамото, город Яцусиро (© Jiji Press)