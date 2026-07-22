Пересмотренный закон о императорском доме в Японии, вероятно, вступит в силу в октябре

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Токио, 21 июля (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что вскоре примет пересмотренный Закон об императорском доме, который парламент страны одобрил 17 июля.

Решение кабинета министров означает, что пересмотренный закон, вероятно, вступит в силу в октябре, поскольку в нём предусмотрено вступление в силу через три месяца после его предварительного принятия.

Пересмотренный закон призван решить проблему сокращения численности императорского дома, позволяя усыновлять потомков мужского пола по мужской линии из 11 упразднённых ветвей императорской семьи, а также женщинам-членам императорского дома сохранять статус членов дома после замужества.

Закон сохраняет принцип, согласно которому императорский трон наследуют потомки мужского пола. Хотя сам усыновлённый ребенок не будет обладать правом престолонаследия, его потомки мужского пола будут иметь право занять трон.

Закон также предусматривает, что муж и дети женщины, являющейся членом императорского дома, не получают статус членов дома.

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