Япония усилит санкции против России в банковской сфере
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ТОКИО (Reuters). Япония усилит санкции против России, включая финансовые учреждения и экспорт военной техники, заявил премьер-министр Кисида Фумио после аналогичного шага Вашингтона в ответ на вторжение в Украину.
Кисида заявил на пресс-конференции, что санкции Токио будут касаться российских финансовых учреждений и частных лиц, они будут введены немедленно, Япония также прекратит экспорт товаров военного назначения, таких как полупроводники.
Япония предприняла эти действия после того, как Вашингтон ввёл новые санкции после вторжения российских войск в Украину 24 февраля, это является крупнейшим нападением одного государства на другое в Европе со времён Второй мировой войны.
Для бедной ресурсами Японии наиболее ощутимым воздействием кризиса, вероятно, станет рост цен на топливо.
Кисида сказал, что Япония сделает все возможное, чтобы ограничить экономические последствия для себя, в том числе путём обеспечения стабильных поставок энергоносителей.
В Японии запасов сырой нефти хватит примерно на 240 дней, и сжиженного природного газа (СПГ) на две-три недели, сказал Кисида, добавив, что правительство усилит меры, чтобы остановить рост розничных цен на топливо.
«Экономические санкции против России не будут напрямую препятствовать энергоснабжению», – сказал Кисида.
Япония будет выпускать нефть из своих национальных резервов по мере необходимости в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством (МЭА) и соответствующими странами, заявил на отдельной пресс-конференции министр промышленности Хагиуда Коити.
Кисида также сказал, что надеется, что скоординированные действия против России с другими членами Большой семёрки (G7) послужат сигналом для пресечения любой агрессии в Азии и других регионах.
(Репортаж Чанг-Ран Ким и Обаяси Юка; редактирование Дэвид Долан, Крис Риз и Джерри Дойл, перевод с японского языка Nippon.com).
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