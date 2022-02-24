В Японии впервые зарегистрировано более 300 смертей от COVID-19 за день
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Токио, 22 февраля (Jiji Press). В Японии сообщают о 322 новых случаях смерти среди инфицированных новым коронавирусом за день, впервые этот показатель превысил 300.
Число новых случаев заражения сократилось более чем на 14 600 по сравнению с неделей ранее до 69 523, а число тяжелобольных пациентов с COVID-19 выросло на девять с понедельника до 1504.
Среди крупных префектур Осака сообщила о рекордных 63 смертельных случаях, кроме того, зарегистрировано 33 смерти в Канагаве, 31 в Хёго, 25 в Токио и Айти, 21 в Тибе, 14 на Хоккайдо и 13 в Фукуоке.
В Токио число новых случаев заражения составило 11 443, что примерно на 4000 меньше, чем неделей ранее.
По данным столичной администрации, среди новых случаев заражения за день самую большую долю по возрастным группам составили дети в возрасте до 10 лет, 2136 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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