В Японии за день выявлено более 80 000 случаев COVID-19

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Токио, 23 февраля (Jiji Press). В Японии за день было выявлено 80 364 новых случая заболевания COVID-19, это число превысило 80 000 впервые за четыре дня, но оно снизилось более чем на 10 500 по сравнению с этим днём предыдущей недели.

В стране зарегистрировано 246 новых смертей, связанных с COVID-19. Число случаев с тяжёлыми симптомами сократилось на 15 с 22 февраля до 1489.

В Токио было выявлено 14 567 новых случаев, что на 2764 меньше, чем неделей ранее. Дети в возрасте 9 лет и младше составили наибольшую долю – 2895 случаев.

В столице Японии зафиксировано 24 новых случая смерти от COVID-19. Число случаев с тяжёлыми симптомами сократилось за день на два до 80.

Среди других префектур Японии зарегистрированы рекордные показатели заражения – в Иватэ – 305, в Тояме – 602, в Фукуи – 351, в Тоттори – 211 и в Токусиме – 402.

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