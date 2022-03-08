Количество новых случаев заражения за день в Японии упало ниже 40 000

Новости

Токио, 7 марта (Jiji Press). Число новых случаев заболевания коронавирусом в Японии составило 37 083, что на 14 251 меньше, чем неделей ранее, и впервые с 18 января оно упало ниже 40 000.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 по стране сократилось на восемь по сравнению с предыдущим днём ​​до 1354 человек, а среди пациентов с коронавирусом зарегистрирован 121 новый летальный исход.

В Токио 7 марта было выявлено 5374 новых случая заражения коронавирусом, что на 4258 меньше, чем неделей ранее, и впервые упало ниже 6000 с 18 января.

По данным столичной администрации Токио, среднее за семь дней число заражений в день в японской столице упало на 7,7% по сравнению с неделей ранее до 10 391,9.

Число тяжелобольных по токийским критериям пациентов с COVID-19 в Токио сократилось на два с воскресенья до 69. 7 марта было зарегистрировано восемь новых летальных исходов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме