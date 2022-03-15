Количество новых случаев заражения за день в Японии упало ниже 40 000
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Токио, 14 марта (Jiji Press). В Японии за день выявлен 32 471 новый случай заражения коронавирусом, этот показатель упал ниже 40 000 впервые за последние за семь дней и оказался примерно на 4600 меньше, чем был неделю назад.
Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 составило 1175 человек, не изменившись с 13 марта. Число новых смертей составило 116.
В Токио выявлено 4836 новых случаев заражения, эта цифра опустилась ниже 5000 впервые после 17 января, снизившись на 538 по сравнению с тем же днём неделей ранее.
По данным столичной администрации Токио, среднее число новых случаев в день за семь дней составило 8631,9, что на 16,9% меньше, чем за предшествовавшую неделю.
В японской столице зарегистрировано 17 новых смертей, а число тяжелобольных по критериям столичного правительства выросло на одного с 13 марта до 64.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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