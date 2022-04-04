В Японии за день выявлено 47 345 новых случаев заражения

Новости

Токио, 3 апреля (Jiji Press). В Японии выявлено 47 345 новых случаев заболевания COVID-19, что примерно на 40 000 больше, чем неделей ранее.

Среднее за семь дней количество заражений за день растёт девятый день подряд.

Число пациентов с COVID-19 с тяжёлыми симптомами сократилось со 2 апреля на восемь до 510. Среди больных COVID-19 было подтверждено 35 новых случаев смерти.

В Токио было зарегистрировано 7899 новых случаев заражения, что на 55 больше, чем неделей ранее. Среднее за семь дней количество заражений за день в японской столице составило 7630,3, что на 18% больше, чем неделей ранее.

В Токио число новых жертв COVID-19 достигло девяти человек. Число пациентов с коронавирусом с тяжёлыми симптомами в соответствии с критериями столичного правительства Токио сократилось на одного со 2 апреля до 31.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме