В Японии за день выявлено 30 157 новых случаев заражения

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). В Японии сообщают о 30 157 новых случаях заражения коронавирусом, что примерно на 280 больше, чем в тот же день неделей ранее.

Число тяжелобольных пациентов с COVID-19 сократилось на пять с 3 апреля до 505, при этом среди инфицированных было подтверждено 45 новых смертей.

В Токио было зарегистрировано 4384 новых случая заражения, что на 160 меньше, чем неделей ранее, зарегистрировано семь новых случаев смерти.

Число пациентов с тяжёлыми по критериям столичного правительства симптомами сократилось на два с 3 апреля до 29.

Среднее ежедневное число новых случаев заражения за семь дней составило 7607,4, что на 15,9% больше, чем неделей ранее.

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