Японская правительственная комиссия одобрила вакцину Novavax против COVID-19

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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Коллегия министерства здравоохранения Японии утвердила план одобрения вакцины от COVID-19 американской биофармацевтической фирмы Novavax Inc.

Вскоре министерство должно официально одобрить вакцину Novavax, которая станет четвёртой вакциной против COVID-19, доступной в Японии.

Вакцина Novavax представляет собой рекомбинантную белковую вакцину, в отличие от трёх уже одобренных. По данным министерства, вакцина эффективна против высокоинфекционного варианта омикрон нового коронавируса, хотя и менее эффективна по сравнению с другими вариантами.

Takeda Pharmaceutical Co. отвечает за производство и распространение вакцины в Японии. Правительство Японии заключило с Takeda контракт на поставку 150 млн доз вакцины в 2022 году.

Министерство разрешит людям в возрасте 18 лет и старше получать по 0,5 миллилитра вакцины Novavax при первой и второй прививке с интервалом в три недели.

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