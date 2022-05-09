Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Сеул, 7 мая (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности, предназначенную для запуска с подводной лодки, в направлении Японского моря вскоре после 14:00 7 мая по местному времени, заявил Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил. .

Ракета упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, преодолев около 600 километров на максимальной высоте около 50 километров, заявил министр обороны Японии Киси Нобуо на пресс-конференции в Токио.

Запуск ракеты «угрожает миру и стабильности нашей страны, региона и международного сообщества и является абсолютно неприемлемым», – сказал Киши. Запуск «нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и мы его осуждаем», – добавил он.

Япония подала протест через посольство в Пекине.

Киси также сказал: «Мы будем тесно сотрудничать с заинтересованными странами, включая Соединённые Штаты и Южную Корею, чтобы решительно защищать жизни и мирные средства к существованию людей».

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