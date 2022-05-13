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Сеул, 12 мая (Jiji Press). Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным министерства обороны Японии, снаряды, запущенные около 18:30, упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

По словам южнокорейских военных, ракеты преодолели около 360 километров и достигли максимальной высоты около 90 километров.

Министр обороны Японии Киси Нобуо заявил, что ракетный пуск «нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и мы решительно его осуждаем».

Токио подал протест Пхеньяну через свое посольство в Пекине.

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