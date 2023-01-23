Япония проводит обучение по разминированию для Украины

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Токио, 20 января (Jiji Press). Японское правительство провело обучение работе с миноискателями японского производства для украинских официальных лиц, отвечающих за обезвреживание мин и неразорвавшихся бомб, оставленных российскими войсками на территории Украины, сообщили японские официальные лица.

Япония первоначально на пробной основе поставит четыре миноискателя для использования в Украине и планирует предложить больше в зависимости от спроса, сообщили официальные лица.

Тренинг проводился с16 по 20 января в Камбодже в сотрудничестве с правительством Камбоджи, которой Япония долгое время оказывает помощь в разминировании, и Японским агентством международного сотрудничества.

Восемь сотрудников ГСЧС Украины научились пользоваться современными миноискателями, оснащёнными детектором металлов и подземным радаром. Они также наблюдали за разминированием минного поля камбоджийскими госслужащими.

По данным украинского правительства, 160 000 квадратных километров, или 25 процентов территории страны, пострадали от минирования и неразорвавшихся снарядов, из-за чего около пяти миллионов человек вынуждены жить под угрозой взрыва. Уже около 500 человек были убиты или ранены таким оружием.

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