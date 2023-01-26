Возможный визит Кисиды вызывает опасения с точки зрения безопасности и связан с другими проблемами

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Токио, 25 января (Jiji Press). Возможный визит премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Киев, столицу страдающей от войны Украины, сталкивается с растущими проблемами, включая безопасность и трудности с сохранением в тайне графика поездки и маршрута.

Один из возможных вариантов – визит Кисиды в Киев в феврале, через год после начала российского вторжения в Украину. Однако этот вопрос вызывает вопросы у соответствующих государственных чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения 6 января пригласил Кисиду посетить Киев. «Я хотел бы рассмотреть вопрос о визите с учетом различных обстоятельств», - сказал Кисида журналистам после онлайн-переговоров.

Говорят, что премьер-министр очень хочет совершить визит в преддверии саммита «Большой семёрки», который он примет в мае в городе Хиросима на западе Японии.

Поддержка Украины станет главной темой встречи между Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и США, но Кисида пока единственный лидер «Большой семёрки», который не встречался с Зеленским лично с начала вторжения.

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