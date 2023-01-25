Украинские чиновники ознакомились с оборудованием для разминирования в Японии

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Хокуто, преф. Яманаси, 24 января (Jiji Press). Представители правительства Украины осмотрели оборудование для разминирования, выставленное в учебном заведении в Хокуто, префектура Яманаси, центральная Япония.

Украине необходимо около 60 машин для обезвреживания мин, и она надеется на сотрудничество с Японией, заявил начальник отдела международной технической помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Станислав Куликовский.

Он был в числе девяти сотрудников ГСЧС, посетивших объект.

Производитель оборудования для разминирования проинформировал украинских чиновников о том, как машины японского производства используются в других странах. Чиновникам также была предоставлена возможность опробовать оборудование для разминирования.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, территории, загрязненные неразорвавшимися фугасами и снарядами, составляют 30% территории Украины.

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