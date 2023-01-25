Главы МИД государств G-7 подтвердили намерение продолжать зимнюю помощь Украине

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Токио, 25 января (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» и других стран на онлайн-встрече обсудили, как они могут поддержать Украину в сфере энергетики, подтвердив своё намерение продолжать помогать страдающей от войны стране. пережить эту зиму.

Встреча была совместно организована министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимасой и госсекретарём США Энтони Блинкеном. К переговорам присоединился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Хаяси рассказал о предоставлении Японией электрогенераторов и других мерах поддержки для Украины, где Россия продолжает вести войну. Кулеба выразил благодарность за помощь.

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