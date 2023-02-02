Япония рассматривает возможность проведения онлайн-саммита G-7 24 февраля

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Токио, 1 февраля (Jiji Press). Японское правительство рассматривает возможность проведения онлайн-саммита лидеров стран Большой семёрки, крупнейших демократических стран, 24 февраля, через год после того, как Россия начала вторжение в Украину, сообщили источники в правительстве Японии.

Источники сообщают, что премьер-министр Японии Кисида Фумио, председательствующий в G-7 в этом году, надеется подтвердить приверженность семи стран поддержке Украины.

«Для Большой семёрки необходимо послать сильный сигнал», – сказал высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Японии.

Источники сообщают, что Токио рассматривает возможность приглашения на саммит президента Украины Владимира Зеленского. Он присоединился к лидерам G-7 на онлайн-саммите в декабре прошлого года.

Япония планирует провести саммит G-7 с личным присутствием в городе Хиросима в мае.

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