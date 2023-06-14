Нижняя палата Японии одобрила законопроект об ЛГБТ
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Токио, 13 июня (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента, приняла законопроект о создании нового закона, направленного на содействие пониманию ЛГБТ.
Законопроект был одобрен большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты при поддержке правящей и оппозиционной партий. Ожидается, что он будет принят уже 16 июня после обсуждения в Палате советников, верхней палате парламента.
Первоначально три законопроекта о ЛГБТ были внесены правящей коалицией Либерально-демократической партии и Комэйто, оппозиционной парой Ниппон исин-но кай (Общество обновления Японии) и Демократической партии для народа, а также оппозиционным трио Конституционно-демократической партии Японии, Коммунистической партии Японии и Социал-демократической партии.
ЛДП модифицировала законопроект, спонсируемый правящим блоком, полностью включив в него законопроект, представленный парой Ниппон исин-но кай и Демократической партии для народа, немного изменив формулировку гендерной идентичности.
9 июня комитет кабинета министров нижней палаты одобрил измененный законопроект, проголосовав против законопроекта, спонсируемого оппозиционным трио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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