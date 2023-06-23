Япония проводит первые учения на основе руководства по чрезвычайным ситуациям для Сил самообороны и Береговой охраны

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Токио, 22 июня (Jiji Press). 22 июня в Японии провели первые полевые учения с участием Сил самообороны и Береговой охраны Японии на основе руководства по процедурам, позволяющим министру обороны взять на себя управление Береговой охраны в случае чрезвычайной ситуации.

В апреле правительство утвердило руководство, в котором изложены процедуры, необходимые для передачи контроля над Береговой охраной министру обороны, а также роли, которые Силы самообороны и Береговая охрана Японии должны играть в случае вооружённого нападения, когда Япония подвергается вооруженному нападению или возникает угроза нападения со стороны иностранного государства.

В прошлом месяце впервые было проведено командно-штабное учение на основе этого руководства.

По данным министерства обороны, в учениях, проведенных 22 июня в водах к востоку от острова Идзу-Осима, участвовали эсминец «Ямагири» морской группировки Сил самообороны и патрульный корабль «Сагами» Береговой охраны Японии.

Основная цель учений заключалась в подтверждении процедур, связанных с обменом информацией и командованием в случае вооружённого нападения.

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