Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету с самым продолжительным временем полёта

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Сеул/Токио, 12 июля (Jiji Press). Северная Корея утром 12 июля запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря из-за Пхеньяна, заявили правительства Японии и Южной Кореи.

Межконтинентальная баллистическая ракета установила рекордное время полёта для северокорейской ракеты – около 74 минут. Считается, что она упала в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, примерно в 250 километрах к западу от острова Окусири в самой северной префектуре Японии Хоккайдо.

По данным министерства обороны Японии, межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная около 10 часов утра 12 июля по местному времени, пролетела около 1000 километров, достигнув максимальной высоты около 6000 километров. Это превзошло предыдущий рекорд полётного времени в 71 минуту, установленный в марте прошлого года.

Считается, что последняя ракета была выпущена по наибольшей траектории. Дальность её полета под нормальным углом оценивается более чем в 15 000 километров, чего достаточно, чтобы покрыть все Соединенные Штаты.

Северная Корея запустила ракету впервые с 15 июня этого года. В этот день были запущены две баллистические ракеты малой дальности.

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